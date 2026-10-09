Chủ động khơi thông dòng chảy, hạn chế ngập cục bộ mùa mưa lũ

Một trường hợp chặn dòng suối tự nhiên, lấy nước nuôi cá tầm, có nguy cơ gây ngập cục bộ

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian cao điểm mưa, lũ, một số khu vực trung tâm, đô thị như Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa, Bảo Lộc, Đức Trọng và các khu vực có địa hình thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ. Tình trạng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, sinh hoạt và đời sống của người dân. Vì vậy, việc chủ động kiểm tra, xử lý các điểm có nguy cơ ngập được xác định là giải pháp cần thực hiện ngay.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý công trình hạ tầng trên địa bàn tổ chức rà soát, kiểm tra các tuyến đường, khu vực có nguy cơ ngập úng.

Trong quá trình kiểm tra, các địa phương phải tập trung dọn dẹp, thu gom đất, đá, bùn, cành cây, cây cối, cỏ, rác và các vật cản tại hệ thống thoát nước. Các vị trí được yêu cầu kiểm tra gồm rãnh thoát nước, cống, cửa thu nước, mương, suối, kênh tiêu, chân cầu và những khu vực có nguy cơ gây cản trở dòng chảy.

Đặc biệt, những vị trí bị bồi lấp, ách tắc phải được ưu tiên xử lý ngay nhằm bảo đảm dòng chảy được thông suốt, tăng khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lớn. Việc này cũng góp phần bảo đảm giao thông, đi lại an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh các điểm ngập cục bộ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động huy động lực lượng, phương tiện, máy móc và các nguồn lực hợp pháp để triển khai công việc. Tinh thần được đặt ra là không để tình trạng ách tắc dòng chảy, rác thải, đất đá, cây cối và các vật cản tồn đọng kéo dài, đặc biệt tại khu vực trung tâm, nơi đông dân cư và những tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập úng.

Đây là những khu vực cần được ưu tiên xử lý trước để hạn chế nguy cơ ngập khi lượng mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn. Việc khơi thông hệ thống thoát nước cũng giúp các địa phương chủ động hơn trong công tác ứng phó, thay vì chờ đến khi xảy ra ngập mới xử lý.

Bên cạnh nhiệm vụ xử lý hiện trường, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, xác định và tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ công tác khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm ách tắc, bảo đảm giao thông và phòng, chống ngập úng trên địa bàn. Các địa phương phải gửi nhu cầu kinh phí về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định, thời hạn hoàn thành trước 14 giờ ngày 9/10/2026.

UBND tỉnh đồng thời yêu cầu người đứng đầu các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. Các địa phương phải tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng và mưa lũ gây ra.

Đối với các cơ quan chuyên môn, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng được giao theo dõi, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí theo quy định và khả năng cân đối ngân sách. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phải được thực hiện trước ngày 10/10/2026.

Việc chủ động khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm bồi lấp, ách tắc trước và trong cao điểm mưa lũ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước, bảo đảm giao thông và giảm nguy cơ ngập cục bộ tại các khu dân cư, đô thị trên địa bàn Lâm Đồng. Cùng với việc theo dõi sát diễn biến thời tiết và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, các địa phương sẽ chủ động hơn trong phòng ngừa, giảm thiểu tác động của mưa lũ đến đời sống người dân./.