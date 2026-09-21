Chủ động khôi phục mã số thuế trạng thái 06

Trong Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, ngành thuế không chỉ tập trung chuẩn hóa dữ liệu quản lý mà còn hỗ trợ doanh nghiệp (DN), tổ chức đang ở trạng thái mã số thuế 06 (trạng thái người nộp thuế (NNT) không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) nhưng vẫn có nhu cầu hoạt động khôi phục mã số thuế theo quy định. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phỏng vấn bà Bùi Thị Bích Trâm - Phó Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ DN số 1, Thuế tỉnh Khánh Hòa xung quanh nội dung này.

Bà Bùi Thị Bích Trâm

- Xin bà cho biết, DN, tổ chức có mã số thuế đang ở trạng thái 06 nhưng vẫn muốn tiếp tục hoạt động cần đáp ứng những điều kiện gì để được khôi phục hiệu lực mã số thuế?

- Theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 90/2026 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế thay thế Thông tư 86/2024, trường hợp NNT đã được cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép tương đương, đồng thời chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì có thể đề nghị khôi phục mã số thuế. Như vậy, DN, tổ chức cần bảo đảm còn đủ điều kiện pháp lý để hoạt động, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chưa thu hồi các giấy tờ nêu trên. Đồng thời, DN, tổ chức phải có hoạt động thực tế tại địa chỉ đăng ký hoặc thực hiện việc xác định, cập nhật địa chỉ hoạt động theo quy định.

Bên cạnh đó, DN cần rà soát và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế. Đối với trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao, đang được kiểm tra, thanh tra, xác minh về hoạt động hoặc đang bị xử lý vi phạm về thuế, hóa đơn, việc khôi phục mã số thuế sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả xử lý và điều kiện thực tế.

- Khi đề nghị khôi phục, DN, tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ gì và thực hiện thủ tục bằng hình thức nào?

- Khi đề nghị khôi phục hiệu lực mã số thuế, DN, tổ chức cần chuẩn bị Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế theo Mẫu số 25/ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 90/2026 của Bộ Tài chính và nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Bên cạnh hồ sơ theo quy định, DN cũng cần chủ động chuẩn bị các tài liệu cần thiết để chứng minh tình trạng hoạt động thực tế khi cơ quan thuế yêu cầu. DN nên rà soát tình trạng pháp lý; tài liệu chứng minh quyền sử dụng hoặc quyền hoạt động hợp pháp tại địa chỉ đăng ký; biển hiệu tại trụ sở; lý do dẫn đến việc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; các tờ khai thuế còn thiếu và phương án thực hiện các khoản thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp còn phải nộp. Đồng thời, người đại diện theo pháp luật hoặc người có thẩm quyền cần chủ động sắp xếp thời gian làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu.

- Quy trình khôi phục hiệu lực mã số thuế ở trạng thái 06 được thực hiện như thế nào?

- Quy trình khôi phục hiệu lực mã số thuế đối với DN, tổ chức không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký được thực hiện qua các bước từ rà soát điều kiện, nộp hồ sơ đến xác minh và hoàn thành các nghĩa vụ liên quan. Theo đó, DN cần kiểm tra tình trạng pháp lý, hồ sơ thuế và việc sử dụng hóa đơn. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, DN lập hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế sẽ rà soát hồ sơ; trường hợp cần thiết sẽ kiểm tra, xác minh thực tế tại địa chỉ hoạt động.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, DN thực hiện đầy đủ hồ sơ khai thuế, các khoản thuế phải nộp, tiền phạt, tiền chậm nộp và những khoản phải nộp khác theo quy định. Sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ và đáp ứng các điều kiện, cơ quan thuế thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế, thông báo kết quả và cập nhật lại trạng thái hoạt động của NNT trên hệ thống.

- Từ thực tế quản lý, bà có khuyến nghị gì đối với DN, tổ chức đang có mã số thuế ở trạng thái 06 để chủ động khôi phục mã số thuế, đồng thời tránh rơi vào tình trạng này trong thời gian tới?

- Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là trạng thái 06 phản ánh việc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Vì vậy, DN không nên để tình trạng này kéo dài mà cần chủ động xử lý ngay khi phát hiện. Đối với DN vẫn có nhu cầu hoạt động, chúng tôi đề nghị chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và kịp thời khắc phục những tồn tại nhằm khôi phục mã số thuế. Đối với DN không còn nhu cầu hoạt động, cần chủ động hoàn tất các nghĩa vụ liên quan và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Về lâu dài, DN cần thường xuyên cập nhật thông tin về địa chỉ trụ sở, tình trạng hoạt động và các thay đổi trong quá trình kinh doanh; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế và hóa đơn để tránh phát sinh tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông qua chiến dịch, ngành thuế mong muốn dữ liệu quản lý được cập nhật đúng với tình trạng thực tế của NNT, đồng thời tạo điều kiện để những DN thực sự có nhu cầu hoạt động chủ động khắc phục tồn tại, thực hiện đúng nghĩa vụ và tiếp tục hoạt động theo quy định.

- Xin cảm ơn bà!

Hệ quả pháp lý khi bị chuyển sang trạng thái mã số thuế 06: Khi mã số thuế chuyển sang trạng thái 06, người nộp thuế không được sử dụng mã số thuế để thực hiện các giao dịch kinh tế, không được lập hóa đơn điện tử cho đến khi được xử lý theo quy định. Tùy từng trường hợp, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương ứng theo quy định. Cá nhân là người đại diện hoặc cá nhân có liên quan có thể bị áp dụng các biện pháp quản lý, cưỡng chế hoặc hạn chế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, hóa đơn và các quy định pháp luật có liên quan khi đủ điều kiện. Việc hạn chế quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp hoặc xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan chỉ được thực hiện khi có căn cứ, đúng thẩm quyền và trình tự theo quy định của pháp luật.