Chủ động khai thác tiềm năng từ thị trường tín chỉ carbon rừng

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhiều chủ rừng đang từng bước chuyển đổi phương thức canh tác, tạo nền tảng để đón đầu cơ hội mới.

Kiểm lâm viên địa bàn và cán bộ xã Yên Trạch điều tra, đánh giá trữ lượng rừng.

Gia đình anh Âu Văn Sự, ở xóm Thượng, xã Yên Trạch, đã duy trì ba chu kỳ trồng keo. Thay vì chỉ quan tâm đến thời điểm khai thác, việc hướng tới quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC giúp gia đình chú trọng hơn đến quá trình chăm sóc, bảo vệ và phát triển diện tích rừng. Đây cũng là hướng đi tạo nền tảng để chủ rừng từng bước tiếp cận cơ hội từ thị trường tín chỉ carbon trong tương lai.

Xã Yên Trạch hiện có 4.161ha trong tổng số 6.899ha rừng được cấp chứng nhận FSC, chiếm hơn 60% diện tích rừng của địa phương. Kết quả này cho thấy việc thay đổi phương thức quản lý, sản xuất lâm nghiệp đang được quan tâm, góp phần nâng cao giá trị rừng và hướng tới phát triển bền vững.

Theo đồng chí Lê Thị Thúy Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trạch, địa phương có tiềm năng phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng nhưng vẫn cần được hướng dẫn chuyên môn về quy trình đo đếm, đánh giá trữ lượng carbon. Bên cạnh đó, việc liên kết giữa các chủ rừng và xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch cũng là những vấn đề cần được quan tâm, nhất là khi diện tích rừng còn phân tán.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng của rừng, tỉnh đã ban hành Đề án số 20-ĐA/TU, định hướng trồng rừng bình quân 6.000ha mỗi năm. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ rừng gỗ lớn và rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững đạt 20% tổng diện tích rừng trồng sản xuất.

Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển gần 18.000ha rừng gỗ lớn và hơn 45.000ha rừng đạt chứng chỉ FSC, VFCS/PEFC.

Cùng với phát triển rừng gỗ lớn và mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ, việc đánh giá trữ lượng carbon là cơ sở quan trọng để xác định tiềm năng tham gia thị trường tín chỉ carbon.

Dự án điều tra trữ lượng carbon tại khu vực phía Nam tỉnh đã xác định tổng trữ lượng đạt 5,2 triệu tấn. Hiện nay, ngành Lâm nghiệp tiếp tục triển khai đánh giá tại khu vực phía Bắc, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và phát triển thị trường.

Đồng chí Vũ Đức Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Đơn vị sẽ tăng cường hướng dẫn các biện pháp giảm phát thải, đồng thời hỗ trợ chủ rừng liên kết với các tổ chức pháp nhân để cung ứng tín chỉ carbon ra thị trường. Đây là bước cần thiết nhằm kết nối tiềm năng tài nguyên rừng với cơ hội tạo thêm giá trị kinh tế cho người trồng rừng.

Theo đồng chí Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Thái Nguyên có lợi thế nhờ tỷ lệ che phủ rừng thuộc nhóm cao nhất cả nước. Để phát huy lợi thế này, tỉnh cần tập trung vào 5 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Phổ biến quy định, tăng cường truyền thông, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ số và thúc đẩy quản lý rừng bền vững.

Với tổng diện tích có rừng hơn 516.700ha, Thái Nguyên đang đứng trước cơ hội nâng cao giá trị kinh tế từ tài nguyên rừng. Tuy nhiên, để cơ hội từ tín chỉ carbon trở thành nguồn lợi thiết thực, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, các tổ chức liên quan và chủ rừng, từ đánh giá trữ lượng, hoàn thiện dữ liệu đến tổ chức liên kết và minh bạch hóa việc chia sẻ lợi ích.