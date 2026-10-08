Chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian phát triển

Tăng cường ngoại giao kinh tế

Quảng Trị xác định ngoại giao kinh tế là trụ cột trung tâm của công tác đối ngoại. Theo đó, tỉnh đã ban hành và triển khai chương trình xúc tiến đầu tư hằng năm, xác định cụ thể các mục tiêu, hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài để triển khai thực hiện-đây cũng là cơ sở để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đầy mạnh thu hút đầu tư.

Quảng Trị duy trì mối quan hệ hợp tác đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cuba - Ảnh: Q.V

Đặc biệt, tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để tiếp nhận và phổ biến thông tin, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động quảng bá địa phương và xúc tiến thương mại quốc tế tại nước ngoài. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án quốc tế vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, logistics, du lịch, nông nghiệp hữu cơ và giáo dục, thông qua hợp tác với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài.

Theo Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thế Huy, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã vận động được 63 dự án, phi dự án với tổng giá trị viện trợ là 125,02 triệu USD. Trên địa bàn tỉnh hiện có 70 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực hoạt động theo quy định với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.660,805 triệu USD; trong đó, 50 dự án đã hoạt động với tổng vốn là 1.699,954 triệu USD và 20 dự án đang triển khai với tổng vốn đăng ký là 2.960,852 triệu USD.

Mặt khác, hoạt động thương mại qua các cửa khẩu quốc tế tiếp tục tăng trưởng. Tính đến ngày 30/8/2026, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt 2.337 triệu USD, tăng 22,8%; Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đạt 1.813,02 triệu USD, tăng 38%; Cửa khẩu quốc tế La Lay đạt 21,76 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ.

Tỉnh cũng đặc biệt chú trọng công tác duy trì, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Cụ thể, UBND tỉnh đã triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Đức, Thái Lan, Ireland, Hoa Kỳ…; tích cực kết nối với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác mới cho tỉnh.

Đồng thời tăng cường phối hợp tổ chức, hỗ trợ các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục đẩy mạnh phát triển Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC) gắn với các hoạt động hợp tác với các địa phương của Lào, Thái Lan và các đối tác quốc tế; tích cực hỗ trợ kết nối hạ tầng giao thông, phát triển cửa khẩu, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, góp phần phát huy vai trò của Quảng Trị là điểm đầu của EWEC tại Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các đối tác truyền thống

Bên cạnh ngoại giao kinh tế, thời gian qua, việc tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các đối tác truyền thống cũng được tỉnh đặc biệt coi trọng. Theo đó, tỉnh đã đẩy mạnh hợp tác với các địa phương đồng cấp của nước bạn Lào, trọng tâm là các tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, Sả-lạ-văn, Khăm Muồn thông qua cơ chế hội đàm cấp cao thường niên, ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh cũng tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với tỉnh Bô-ly-khăm-xay trong khuôn khổ hợp tác 9 tỉnh 3 nước có sử dụng đường 8 và đường 12; hỗ trợ tỉnh Xay-xôm-bun trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, duy trì tuần tra song phương, kiểm tra, khảo sát các vị trí mốc giới và phối hợp xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở, hư hỏng. Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu Nhân dân, nhất là hỗ trợ đào tạo tiếng Việt, giáo viên và lưu học sinh Lào. Tỉnh cũng tiếp tục triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ các địa phương Lào và xử lý các vấn đề về di cư tự do, kết hôn không giá thú tại khu vực biên giới.

Hoạt động thương mại qua các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng trưởng - Ảnh: Q.V

Trên lĩnh vực giáo dục, tỉnh Quảng Trị quan tâm hỗ trợ các địa phương Lào xây dựng, nâng cấp các trường học, như: Nhà đa năng Trường liên cấp huyện Sa Muội, tỉnh Sả-lạ-văn (9 tỉ đồng); Trường tiểu học U Đôm Xúc, huyện Sê Pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (9 tỉ đồng); triển khai các thủ tục hỗ trợ 25 tỉ đồng cho tỉnh Khăm Muồn xây dựng Trường tiểu học Chom Chẹng và triển khai xây dựng Trường phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muồn (180 tỉ đồng). Những công trình giáo dục trọng điểm này là minh chứng sống động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, góp phần xây dựng và nâng cấp hạ tầng dân sinh thiết thực cho các địa phương kết nghĩa của Lào.

Mặt khác, quan hệ hợp tác với các tỉnh vùng đông bắc Thái Lan và các địa phương trên Hành lang kinh tế Đông-Tây cũng được mở rộng thông qua việc xây dựng, thực hiện các cơ chế hợp tác địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị cũng giữ vai trò “điểm trung chuyển-kết nối-dẫn dắt hợp tác tiểu vùng” trong việc định hướng xây dựng mô hình hợp tác và phát triển với các tỉnh bạn Lào, Thái Lan.

Ngoài ra, Quảng Trị cũng duy trì mối quan hệ hợp tác đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cuba thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thế Huy khẳng định: “Sau khi hợp nhất, Sở Ngoại vụ đã tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp lý, bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước về đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước, các hoạt động đối ngoại của tỉnh được triển khai đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả trên cả 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, qua đó ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả hội nhập quốc tế ở cấp địa phương”.

Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế của địa phương.

Phát huy tinh thần đổi mới, chủ động hội nhập và những kết quả đã đạt được, tỉnh Quảng Trị quyết tâm tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại toàn diện theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất, lấy kết quả làm thước đo. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh, có vị thế ngày càng rõ nét và xứng đáng trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.