Chủ động hàng hóa cho tình huống thiên tai

Không để thiếu hàng thiết yếu

Khi bão lũ xảy ra, nhu cầu đối với các mặt hàng thiết yếu, như: Gạo, mì ăn liền, nước uống, thực phẩm chế biến sẵn, nhiên liệu... thường tăng cao, trong khi giao thông, việc vận chuyển hàng hóa đến các khu vực bị ảnh hưởng có thể bị gián đoạn, gây khó khăn cho việc bảo đảm nguồn cung.

Do đó, việc chủ động dự trữ hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân trong thời gian này, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.

Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương Nguyễn Đình Trâm cho biết: “Danh mục hàng hóa dự trữ năm 2026 được xây dựng trên cơ sở dự kiến nhu cầu tiêu dùng của người dân khi xảy ra thiên tai. Trong đó, nhóm lương thực, thực phẩm gồm gần 80.000 thùng mì ăn liền, 12.900 thùng lương khô, 500 tấn gạo, 21.000 thùng nước uống đóng chai và 245 tấn các mặt hàng lương thực, thực phẩm khác. Đối với nhiên liệu, phương án dự trữ gồm 22.000m³ xăng và 20.850m³ dầu diesel.

Nhóm vật liệu phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai gồm 2.000 tấm tôn lợp, 5.000 tấm lợp bằng vật liệu khác, 2 tấn đinh vít và 6 tấn dây thép. Đây là lượng hàng hóa được chủ động chuẩn bị nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân khi có bão lũ xảy ra, đồng thời phục vụ công tác khắc phục hậu quả, góp phần giúp người dân bị ảnh hưởng từng bước ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai”.

Với nguồn hàng hóa đa dạng, Co.opmart Quảng Bình sẵn sàng phục vụ người dân trong mùa mưa bão - Ảnh: H.C

Theo phương án, các doanh nghiệp tham gia dự trữ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể về nguồn hàng, nhân lực và phương tiện, sẵn sàng cung ứng khi có yêu cầu. Cùng với đó, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu chủ động xây dựng phương án dự trữ, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn. Trong trường hợp nhu cầu vượt quá khả năng cung ứng tại chỗ, địa phương phải kịp thời thông báo để Sở Công thương huy động, điều tiết nguồn hàng từ các đơn vị khác.

Hàng hóa sẵn sàng đến vùng cô lập

Tham gia phương án dự trữ hàng hóa năm 2026 có nhiều doanh nghiệp, hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh, như: Co.opmart Quảng Bình, Co.opmart Quảng Trị, WinMart Quảng Bình; các siêu thị: Thái Hậu, Diến Hồng, Thiện Nhân, Tân Tạo; Công ty TNHH Thái Sơn, Công ty TNHH Vương Thuận, Công ty TNHH Hương Bình, Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, Công ty TNHH Thương mại số 1 và các đơn vị thuộc hệ thống Petrolimex.

Các doanh nghiệp được phân công phụ trách theo từng địa bàn để rút ngắn thời gian điều phối, kịp thời đưa hàng hóa đến người dân khi có tình huống thiên tai xảy ra. Trong trường hợp một đơn vị không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tại địa bàn được giao, nguồn hàng từ các doanh nghiệp khác trong phương án sẽ được huy động, bổ sung kịp thời, bảo đảm duy trì nguồn cung các mặt hàng thiết yếu.

Co.opmart Quảng Bình là một trong những đơn vị được giao dự trữ số lượng hàng hóa thiết yếu lớn. Trao đổi với phóng viên, bà Dương Thị Tuất, Giám đốc Co.opmart Quảng Bình cho biết, siêu thị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân khi xảy ra thiên tai, nhất là các mặt hàng, như: Gạo, mì ăn liền, lương khô, nước uống, dầu ăn, nước mắm...

“Hiện, số lượng hàng hóa thực tế được dự trữ tại kho có khoảng 2.000-2.500 thùng mì các loại và khoảng 500 thùng bánh, lương khô. Trong trường hợp xảy ra thiên tai, lũ lụt, Co.opmart Quảng Bình sẽ chủ động huy động nguồn hàng từ các kho phân phối thuộc hệ thống Saigon Co.op để kịp thời bổ sung, bảo đảm cung ứng đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân tại địa bàn”, bà Dương Thị Tuất chia sẻ.

Bên cạnh chủ động chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm khả năng đưa hàng hóa đến tay người dân khi giao thông bị chia cắt cũng là yêu cầu quan trọng trong công tác ứng phó thiên tai. Trên cơ sở đó, ngành Công thương xây dựng phương án theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm phát huy tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần tại chỗ, bảo đảm việc cung ứng hàng hóa thiết yếu được triển khai kịp thời, hiệu quả ngay tại các địa bàn bị ảnh hưởng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi chỉ một tuyến đường bị sạt lở hoặc ngập sâu cũng có thể khiến việc tiếp tế từ bên ngoài gặp nhiều khó khăn.

Phương án dự trữ hàng hóa năm nay không tập trung vào một số kho hàng lớn mà được tổ chức theo hướng phân tán nguồn cung, tận dụng mạng lưới doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện ích và chợ trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 226 chợ cùng hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích và kho hàng của các doanh nghiệp. Đây được xác định là những nguồn cung quan trọng, có thể huy động khi các địa phương xảy ra thiên tai, giao thông bị ách tắc hoặc khu dân cư bị cô lập.

Chủ động trước thiên tai

Thực tế cho thấy, khi thiên tai xảy ra, việc đưa hàng hóa từ nơi khác đến vùng bị cô lập không phải lúc nào cũng có thể thực hiện ngay. Vì vậy, phương án dự trữ tại chỗ được xác định là giải pháp ngắn hạn, mang tính tình thế nhưng có vai trò quan trọng trong những ngày đầu. Các mặt hàng như mì ăn liền, thực phẩm ăn liền, lương khô, nước uống đóng chai, sữa hộp, muối i-ốt, thực phẩm đóng hộp... được xác định là nhóm hàng ưu tiên cung ứng cho người dân trong thời gian bị lũ lụt chia cắt.

Sau khi nước rút, nhu cầu của người dân tiếp tục chuyển sang nhóm hàng phục vụ khôi phục đời sống và sản xuất. Khi đó, gạo, muối, dầu ăn, nước mắm, thực phẩm đóng hộp cùng xăng dầu, tấm lợp, dây thép, đinh vít... trở thành những mặt hàng cần được bảo đảm.

Theo kế hoạch, nguồn hàng tại chỗ của các doanh nghiệp đầu mối sẽ được duy trì trong khoảng 5-10 ngày sau khi thiên tai xảy ra, tùy theo mức độ thiệt hại và tình hình thực tế, nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả ban đầu.

Cùng với bảo đảm nguồn cung, một yêu cầu quan trọng được đặt ra là giữ ổn định thị trường. Khi thiên tai xảy ra, tâm lý tích trữ hàng hóa có thể khiến nhu cầu tăng đột biến. Nếu nguồn cung không được điều tiết kịp thời, nguy cơ thiếu hàng cục bộ và tăng giá có thể xuất hiện. Theo đó, Sở Công thương sẽ thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, tình hình thiên tai, phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối để điều tiết nguồn hàng, triển khai phương án ứng cứu khi cần thiết.

Phó Giám đốc Sở Công thương Đào Anh Tuấn cho biết: “Những ngày đầu khi thiên tai xảy ra thường là thời điểm khó khăn nhất đối với người dân tại các khu vực bị cô lập, chia cắt. Do đó, việc chủ động chuẩn bị hàng hóa, phân bổ nguồn hàng theo từng địa bàn, xây dựng phương án vận chuyển và thiết lập cơ chế huy động, bổ sung nguồn cung khi cần thiết có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm áp lực cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội và giữ ổn định thị trường”.

Theo ông Đào Anh Tuấn, với phương án dự trữ hàng hóa năm 2026, Quảng Trị đang từng bước chuyển từ thế bị động ứng phó sang chủ động chuẩn bị nguồn lực, lấy mạng lưới cung ứng tại chỗ làm nền tảng. Sự chủ động này sẽ tạo điều kiện để hàng hóa thiết yếu được đưa đến người dân nhanh chóng, kịp thời khi thiên tai xảy ra, đồng thời góp phần duy trì các nhu cầu thiết yếu và ổn định đời sống Nhân dân trong thời gian khắc phục hậu quả.