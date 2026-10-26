Chủ động gợi mở để bộ đội sẻ chia

Câu hỏi của đồng chí Bí thư chi bộ nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trao đổi. Một trong những vấn đề được nhiều đảng viên quan tâm là đời sống tinh thần của bộ đội trong thời gian thực hiện nhiệm vụ xa đơn vị. Nhiều ý kiến đề nghị tổ chức thêm các buổi chiếu phim màn ảnh rộng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh nhật đồng đội... để cán bộ, chiến sĩ thư giãn sau những giờ huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ căng thẳng. Từ những ý kiến đó, Bí thư chi bộ tiếp tục gợi mở để các đảng viên đi sâu phân tích tình hình tư tưởng của bộ đội trước nhiệm vụ sắp tới.

Chiến sĩ phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại dân chủ quý III-2026 của Sư đoàn 968 (Quân khu 4).

Trên cơ sở những ý kiến được nêu, Chi bộ thống nhất phân công cán bộ thường xuyên sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp trên những nội dung vượt thẩm quyền. Các đề nghị về chiếu phim, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh nhật đồng đội cũng được tổng hợp, báo cáo. Sau đó, cơ quan chính trị Sư đoàn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng liên quan tổ chức những hoạt động phù hợp, góp phần động viên tinh thần bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Có mặt tại buổi sinh hoạt, Thiếu tá Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 5 nhấn mạnh, việc nắm bắt tư tưởng bộ đội phải được tiến hành thường xuyên, từ những vấn đề cụ thể nảy sinh trong sinh hoạt, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, cán bộ các cấp cần chủ động gợi mở, tạo không khí dân chủ để cán bộ, chiến sĩ mạnh dạn chia sẻ; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải kịp thời giải quyết, không để vướng mắc nhỏ kéo dài, ảnh hưởng đến tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Từ câu chuyện ở Chi bộ Đại đội 6 cho thấy, nắm bắt tư tưởng bộ đội không nhất thiết phải bắt đầu từ những vấn đề lớn. Trong sinh hoạt, huấn luyện, công tác hay những cuộc trò chuyện hằng ngày, sự gần gũi của cán bộ giúp những băn khoăn về gia đình, chế độ, tiêu chuẩn, nhiệm vụ hay đời sống tinh thần được chia sẻ sớm hơn. Khi những điều ấy được lắng nghe và tháo gỡ kịp thời, bộ đội thêm tin tưởng, mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình; cán bộ cũng có điều kiện phát hiện, xử lý vấn đề ngay từ cơ sở.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đặng Quyết Thắng, Chính ủy Sư đoàn 968 cho biết: “Muốn làm tốt công tác tư tưởng, trước hết, cán bộ phải thực sự gần bộ đội, hiểu bộ đội và tạo được niềm tin để bộ đội sẵn sàng chia sẻ. Thực tế cho thấy, khi những ý kiến chính đáng được lắng nghe, giải quyết kịp thời thì cán bộ, chiến sĩ càng tin tưởng, mạnh dạn phản ánh những điều còn băn khoăn. Thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội; duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, đối thoại dân chủ; tăng cường gặp gỡ, trao đổi, nắm tình hình tư tưởng phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng. Cùng với đó, cán bộ các cấp phải chủ động gợi mở, lắng nghe, phân loại và giải quyết kiến nghị, những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp trên, không để kéo dài”.