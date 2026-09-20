Chủ động giúp người dân ứng phó mưa lũ ở miền Tây Nghệ An

Tại xã Yên Na, mưa lớn kéo dài khiến đất, đá tại nhiều khu vực đồi núi có dấu hiệu mất ổn định. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-9, tại Km21+900, tỉnh lộ 543C xảy ra sạt lở với khối lượng khoảng 30.000m³ đất, đá từ taluy, sườn đồi tràn xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông. Khu vực phía trong bản Huồi Pai bị cô lập, việc đi lại, tiếp cận địa bàn gặp nhiều khó khăn.

LLVT xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân qua đập tràn bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, dưới chân khu vực sạt lở có 50 hộ dân với 236 nhân khẩu. Nếu tiếp tục xảy ra sạt lở, đất, đá có nguy cơ tràn xuống khu dân cư; đồng thời có khả năng gây tắc dòng chảy Khe Chà Hạ, dẫn đến lũ quét, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân khu vực hạ lưu.

Ngay khi xảy ra sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Yên Na đã triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng công an xã, quân sự xã, lực lượng các bản lân cận và Ban quản lý bản Huồi Pai tuyên truyền, vận động, tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đến nay, toàn bộ 50 hộ với 236 nhân khẩu đã được đưa đến nơi an toàn.

Cùng với xã Yên Na, tại xã Tam Thái, hiện vẫn còn 4 cầu bị ngập, các phương tiện chưa thể lưu thông. Lực lượng chức năng tổ chức canh trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mực nước, tình hình giao thông và diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo, ngăn người và phương tiện qua lại những khu vực nguy hiểm.

LLVT xã Yên Na, tỉnh Nghệ An cắm biển, không cho người dân qua chỗ nguy hiểm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng vũ trang Nghệ An tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động cập nhật tình hình địa bàn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các phương án cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng cơ động đến những khu vực bị ảnh hưởng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương sơ tán nhân dân, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.