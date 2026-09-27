Chủ động giúp hành khách di chuyển

Xe 01 còn khoảng 300m nữa là qua cầu thì bỗng nhiên xe buýt số 22A đi trước, cách xe 01 3 xe, hỏng máy đứng chắn đường. Ùn ứ tăng lên theo từng giây. Bác tài xế xe 22A buộc phải cho toàn bộ hành khách xuống đi bộ qua cầu.

Tài xế và nhân viên trên xe buýt số 01, biển kiểm soát 29F-001.75, cùng đồng nghiệp đã kịp thời giúp mọi người lên xe, tránh mất an toàn giao thông trên cầu Chương Dương.

Ngay lập tức, chiếc xe chạy bên làn ngược chiều (từ phía đường Nguyễn Văn Cừ sang nội thành Hà Nội) đã chủ động dừng lại cách xe 22A chừng 15m. Chỉ sau một thời gian ngắn, khoảng trống được tạo ra trước chiếc xe này. Hiểu thiện ý của đồng nghiệp, bác tài xế xe 01 “bẻ lái” nhanh chóng cho xe đi qua khoảng trống ấy, vượt lên, dừng lại trước đoàn người từ xe 22A xuống đang đi bộ. Ông mở cả 2 cửa xe. Anh phụ lái xuống cầu, hướng dẫn mọi người lên xe mình, bảo đảm an toàn. Hành khách cũ trên xe chủ động dồn dịch hết cỡ để đón người lên.

Hôm ấy, do có sự chủ động giúp đỡ của các bác tài cùng phụ lái xe buýt nên không ai phải đi bộ trên cầu nườm nượp xe ô tô giữa nhập nhoạng tối...