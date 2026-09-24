Chủ động giữ an toàn trường học trước mưa lũ

Nhiều địa phương ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngập lụt

Theo đó, các trường phải thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, kịp thời thông tin đến học sinh và phụ huynh; rà soát phòng học, khu bán trú, nội trú, tường rào, mái che, cây xanh, hệ thống điện, thoát nước và những khu vực ven sông, suối, taluy, sườn dốc, vùng trũng thấp.

Những vị trí có nguy cơ mất an toàn phải được khoanh vùng, cảnh báo; chủ động khơi thông hệ thống thoát nước, bảo vệ hồ sơ, thiết bị và tài sản trường học.

Ngành giáo dục cũng yêu cầu các trường nắm chắc những tuyến đường học sinh, giáo viên thường xuyên đi lại; nhắc nhở không qua ngầm, tràn, nơi ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Khi thời tiết, giao thông không bảo đảm, không tổ chức hoạt động tập trung, ngoại khóa ngoài trời và chủ động phối hợp địa phương để điều chỉnh việc dạy học phù hợp.

Trường Mẫu giáo Hàm Thắng (xã Hàm Thắng) cho trẻ nghỉ học vào sáng 24/9 do mưa lũ

An toàn tính mạng của người học và đội ngũ phải được đặt lên hàng đầu là yêu cầu xuyên suốt trong công tác ứng phó thiên tai của ngành Giáo dục Lâm Đồng.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát phương án phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ”, phân công cán bộ trực và duy trì thông tin liên lạc để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý phối hợp chỉ đạo các trường, nhất là tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở; hỗ trợ cảnh báo, sơ tán, phân luồng giao thông khi cần thiết.

Các trường học trên địa bàn xã Hàm Thắng cho học sinh nghỉ học vào sáng 24/9

Khi xảy ra sự cố, các cơ sở giáo dục phải triển khai ngay biện pháp bảo đảm an toàn và báo cáo nhanh để cơ quan chức năng kịp thời phối hợp xử lý.

Với phương châm chủ động từ sớm, các trường học đang được yêu cầu rà soát từng điểm có nguy cơ, từng tuyến đường học sinh đi qua, để hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra khi mưa lũ diễn biến phức tạp.