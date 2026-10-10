Chủ động gìn giữ văn hóa dân tộc mình

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) và các đại biểu dự Hội nghị

Tối 9/10, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026, với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng”.

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Trần Tiến Dũng, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, nghệ nhân, nghệ sĩ và đồng bào dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc

Người dân là nhân tố quyết định trong gìn giữ di sản

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương Bộ VHTT&DL, tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan đã tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, ngày hội góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào Mông, làm phong phú nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng.

“Những giá trị văn hóa ấy không chỉ là tài sản riêng của đồng bào dân tộc Mông mà còn là di sản chung vô giá, kết nối 54 dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 phát biểu khai mạc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, văn hóa các dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền. Vì vậy, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vai trò của văn hóa, coi đây là nền tảng và nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Nhấn mạnh trách nhiệm bảo tồn văn hóa, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, văn hóa dân tộc Mông nói riêng là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành trong đó, nhân dân là nhân tố quyết định, "mình giữ cho mình, không thể nhờ ai giữ hộ".

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn văn hóa gắn với xóa bỏ hủ tục. Ông bày tỏ tin tưởng đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết vươn lên, góp sức xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu tại Lễ khai mạc

Để di sản tiếp tục sống trong cộng đồng

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội cho biết: Qua nhiều thế hệ, đồng bào Mông đã sáng tạo, gìn giữ và trao truyền kho tàng văn hóa đặc sắc. Tiếng khèn, điệu múa, làn điệu dân ca, kỹ thuật dệt lanh, thêu, vẽ hoa văn bằng sáp ong, nghề chạm bạc, rèn truyền thống cùng các lễ hội, trò chơi dân gian và tri thức cộng đồng phản ánh tài năng sáng tạo, quan niệm thẩm mỹ và đời sống tinh thần phong phú của đồng bào.

Những giá trị ấy góp phần tạo nên sự đa dạng và sức sống của văn hóa Việt Nam. Đằng sau mỗi di sản là công sức của các thế hệ nghệ nhân, Người có uy tín và người dân bền bỉ thực hành, gìn giữ, trao truyền.

Chương trình nghệ thuật "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng" tái hiện những sắc màu tiêu biểu trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng, sự tiếp nối giữa các thế hệ là cơ sở để văn hóa truyền thống hiện diện trong đời sống cộng đồng, đồng hành cùng quá trình phát triển đất nước. Từ không gian ngày hội, các giá trị văn hóa cần tiếp tục được gìn giữ trong mỗi gia đình, bản làng; những kinh nghiệm hay được chia sẻ, mô hình phù hợp được nhân rộng.

Cùng với đó, việc bảo tồn văn hóa cần gắn với phát triển du lịch, khai thác hợp lý giá trị di sản để tạo việc làm, sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cho biết, với 19 dân tộc cùng chung sống, Điện Biên là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, nơi các dân tộc đoàn kết, gắn bó qua nhiều thế hệ.

Chương trình nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông

Ngày hội là dịp tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, giảm nghèo và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Tỉnh Điện Biên đang chú trọng bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới xây dựng hình ảnh “Điểm đến lịch sử, bản sắc văn hóa và thiên nhiên kỳ vĩ”.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên bày tỏ tin tưởng tinh thần tự lực, tự cường sẽ tiếp thêm động lực để đồng bào vươn lên, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.