Chủ động giám sát để phòng, chống dịch bệnh

Với nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng, nhất là sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) trong thời điểm giao mùa, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường giám sát chủ động tại cộng đồng, trường học và các địa bàn có nguy cơ. Việc phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch ngay từ cơ sở được ngành y tế tỉnh xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế lây lan, bảo vệ sức khỏe người dân.

Chủ động giám sát, phát hiện sớm

Đầu tháng 10, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại phường Bắc Nha Trang. Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế phường và Trường Mầm non phường Bắc Nha Trang (trụ sở chính), nội dung tập trung vào công tác giám sát, phát hiện, xử lý ca bệnh truyền nhiễm, nhất là SXH và TCM.

Đoàn kiểm tra của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa giám sát bệnh tay chân miệng tại Trường Mầm non phường Bắc Nha Trang (trụ sở chính).

Theo báo cáo của Trạm Y tế phường Bắc Nha Trang, từ đầu năm đến nay, phường ghi nhận 165 ca SXH và 264 ca TCM. Riêng tháng 9, trên địa bàn phường ghi nhận 6 trẻ mắc TCM tại 3 lớp học. Khi phát hiện ca bệnh, Trạm Y tế phường phối hợp với nhà trường hướng dẫn phụ huynh cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe; đồng thời vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập và các khu vực dùng chung. Ông Trương Chí Cường - Thạc sĩ Y tế công cộng, Khoa Phòng bệnh và An toàn thực phẩm, Trạm Y tế phường Bắc Nha Trang cho biết: “Đến nay, phường ghi nhận 6 ổ dịch SXH và đã được xử lý, không để lây lan rộng trong cộng đồng. Trạm Y tế phường duy trì phối hợp với các trường học thông qua các nhóm zalo để kịp thời trao đổi thông tin và điều tra ca bệnh. Khi phát hiện ca bệnh, trạm chủ động xác minh, giám sát và triển khai các biện pháp xử lý tại trường học và cộng đồng”.

Cô Cao Thị Thu Tất - Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn Trường Mầm non phường Bắc Nha Trang (trụ sở chính) cho biết, khoảng giữa tháng 9, trường phát hiện 1 trẻ mắc TCM, sau đó vài ngày ghi nhận thêm 3 trường hợp. Ngay khi phát hiện ca bệnh, nhà trường đã hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế khám, theo dõi và thực hiện cách ly theo quy định. Trạm Y tế phường cũng trực tiếp giám sát, hướng dẫn giáo viên các biện pháp phòng bệnh và hỗ trợ Chloramin B phục vụ khử khuẩn lớp học. Nhà trường đã bố trí dung dịch sát khuẩn tại các lớp; hướng dẫn trẻ vệ sinh, sát khuẩn tay, theo dõi các biểu hiện bất thường của trẻ; tuyên truyền để phụ huynh chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ và phối hợp với nhà trường, ngành y tế khi phát hiện dấu hiệu nghi mắc bệnh.

Không chỉ tại phường Bắc Nha Trang, công tác giám sát chủ động được CDC Khánh Hòa triển khai thường xuyên trên toàn tỉnh. Việc giám sát ca bệnh vừa được thực hiện hằng ngày thông qua hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm, vừa giám sát chủ động tại cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Đức Tình - Phó Giám đốc CDC Khánh Hòa cho biết: “Trung bình mỗi tuần, các đoàn công tác của CDC tổ chức giám sát khoảng 3 - 4 ngày, mỗi ngày tại 4 đến 5 điểm gồm trạm y tế, trường học và những địa bàn đang hoặc có nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Khi phát hiện ca bệnh, CDC phối hợp với địa phương triển khai sớm các biện pháp phòng, chống dịch”.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp

Tính đến ngày 30-9, toàn tỉnh ghi nhận 3.023 ca SXH, 127 ổ dịch, trong đó 115 ổ dịch đã được xử lý; 3.725 ca TCM, 82 ổ dịch, trong đó 77 ổ dịch đã được xử lý. Những con số này cho thấy yêu cầu giám sát, phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở là rất quan trọng, nhất là trong thời điểm trẻ trở lại trường học.

Bác sĩ Nguyễn Đức Tình cho biết: “Đầu năm học là thời điểm bệnh TCM có nguy cơ gia tăng, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi. Khi trẻ trở lại trường, việc học tập, vui chơi, ăn uống và sinh hoạt chung làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy, ngành y tế tỉnh đang tập trung tăng cường phòng, chống dịch tại các trường học, nhất là trường mầm non”. Trước thời điểm khai giảng, CDC Khánh Hòa đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn trạm y tế và trường học nhận biết triệu chứng, đường lây truyền và các biện pháp phòng bệnh. Qua đó, giáo viên có thể phát hiện sớm trường hợp nghi mắc, phối hợp với trạm y tế để xử lý kịp thời. Khi phát hiện ổ dịch, CDC cử cán bộ phối hợp với trạm y tế và địa phương hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ xử lý; đồng thời hỗ trợ hóa chất và hướng dẫn xây dựng kế hoạch xử lý ổ dịch. Công tác giám sát véc tơ, điều tra ổ bọ gậy nguồn và xử lý SXH cũng được CDC Khánh Hòa triển khai thường xuyên tại các địa bàn có nguy cơ. Từ nay đến cuối năm, CDC Khánh Hòa sẽ tiếp tục duy trì đồng bộ các giải pháp đã triển khai, trong đó tập trung tăng cường công tác giám sát, theo dõi, xử lý ca bệnh và ổ dịch; hỗ trợ địa phương thực hiện báo cáo ca bệnh trên phần mềm theo quy định; phân bổ vật tư, hóa chất cho các đơn vị.

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc chủ động giám sát tại cơ sở, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý sớm ổ dịch không chỉ giúp hạn chế lây lan mà còn giảm áp lực cho hệ thống y tế. Vì vậy, cùng với các giải pháp chuyên môn của ngành y tế, sự phối hợp của chính quyền, trường học và mỗi gia đình sẽ là yếu tố quan trọng để kiểm soát dịch bệnh ngay từ cộng đồng.