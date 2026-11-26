Toàn cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Diên Khánh. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 26/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Buổi sáng, Đoàn tiếp xúc cử tri các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang; buổi chiều, Đoàn tiếp xúc cử tri các xã Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Thọ và Suối Hiệp.

Tại những nơi tiếp xúc, ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; thông tin về những nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét, quyết định liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, thông tin về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự án luật, những vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm.

Có hơn 30 ý kiến của cử tri tập trung vào các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết chế độ, chính sách và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nhiều cử tri phản ánh tình trạng một số dự án kéo dài, chậm triển khai, ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch.

Trong đó, cử tri đề cập đến những vướng mắc liên quan đến dự án Quốc Hân tại phường Nam Nha Trang, Khu đô thị Hoàng Long và một số dự án khác. Cử tri đề nghị tỉnh Khánh Hòa rà soát, có giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc; công khai tiến độ, phương án thực hiện các dự án để người dân biết, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; quan tâm đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị, tổ chức giao thông phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cử tri các xã khu vực Diên Khánh kiến nghị tỉnh cần quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công những tuyến đường đang chậm triển khai; ưu tiên bố trí nguồn lực sửa chữa, khắc phục tuyến đường bị hư hỏng sau các đợt mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Các cử tri cũng đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan cần quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi; chế độ đối với trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư sau khi thôi đảm nhiệm nhiệm vụ; tiếp tục rà soát, giải quyết vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các đối tượng theo quy định.

Trao đổi với cử tri về những dự án chậm triển khai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, mỗi dự án có tính chất, nguyên nhân, thời điểm phát sinh và những khó khăn, vướng mắc khác nhau. Do đó, việc giải quyết cần được xem xét cụ thể đối với từng trường hợp, trên cơ sở các quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, bảo đảm quyền lợi chính đáng với những người tham gia kháng chiến theo quy định. Những trường hợp vướng mắc mà có hồ sơ, giấy tờ cần sớm cung cấp cho các cơ quan chức năng để được giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục rà soát, phân loại những khó khăn, vướng mắc của từng dự án để có giải pháp xử lý phù hợp.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền, địa phương cần chủ động giải quyết; nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tuân thủ các quy định của pháp luật, tránh để vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân./.