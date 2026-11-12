Chủ động giải pháp triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh

Cán bộ quản lý, giáo viên các trường học tham gia Hội thảo Giải pháp triển khai thực hiện nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh tại các trường trung học do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức chiều 12-11

Theo cô Phạm Thị Bé Hiền, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM), từ năm học 2026–2027, nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai cho học sinh phổ thông theo Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành.

Theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, thời lượng dạy học là 12 tiết/lớp/năm học theo hình thức chuyên đề giáo dục trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, đồng thời lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục nhằm củng cố, vận dụng, phát triển kỹ năng và kiến thức.

"Khung nội dung giáo dục AI định hướng hình thành và phát triển cho học sinh năng lực AI gồm bốn thành phần: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Các thành phần được phát triển liên thông từ lớp 1 đến lớp 12, trên cơ sở kế thừa năng lực tin học và góp phần phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung theo chương trình giáo dục phổ thông", đại diện Sở GD-ĐT TPHCM thông tin.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, GS.TS Lê Hoài Bắc, Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) nhận định, có 6 "điểm nghẽn" khi triển khai nội dung giáo dục AI trong trường phổ thông hiện nay.

Các điểm nghẽn gồm: năng lực giáo viên; hạ tầng, thiết bị; kinh phí, chế độ cho giáo viên; an toàn dữ liệu học sinh; đánh giá còn hình thức và chủ động trong kế hoạch triển khai.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) tham gia hoạt động học tập có ứng dụng AI

Trong đó, hiện nay Bộ GD-ĐT chưa quy định giáo viên nào dạy nội dung giáo dục AI. Trong bối cảnh trường học không tăng thêm biên chế, các trường đang linh hoạt phân công giáo viên nhiều bộ môn tham gia giảng dạy gồm: giáo viên Tin học, giáo viên Giáo dục công dân, giáo viên chủ nhiệm...

Với quy định thời lượng 12 tiết/năm học, các trường dạy học 2 buổi/ngày linh hoạt bố trí thời khóa biểu, tuy nhiên trường dạy học 1 buổi/ngày gặp khó nên phải dồn 12 tiết thành 3-4 chuyên đề trong năm học.

Bên cạnh đó, tài liệu, công cụ AI hiện nay chưa có danh mục và hướng dẫn chính thức khiến các trường lúng túng trong triển khai thực hiện. Một số khái niệm, thuật ngữ trong nội dung giáo dục AI chưa có hoặc chưa đồng bộ trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Để khắc phục khó khăn, GS.TS Lê Hoài Bắc đề xuất các giải pháp: giáo viên cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp theo cụm trường; sử dụng phiên bản ngoại tuyến, không phụ thuộc vào thiết bị, sử dụng máy tính, máy chiếu và học liệu in; phân công giáo viên chưa đủ định mức tiết dạy tham gia dạy học...

Theo Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành, mục tiêu giảng dạy tăng dần theo cấp học. Trong đó, bậc tiểu học giúp học sinh làm quen, trải nghiệm; cấp THCS là hiểu và vận dụng; cấp THPT là thiết kế và làm chủ nội dung AI.