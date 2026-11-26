Với khoảng 90.000 chương trình khuyến mại giảm giá, tặng quà cùng hàng loạt sự kiện thương mại, văn hóa, du lịch được triển khai, thị trường mua sắm cuối năm tại TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm với doanh thu quý IV năm 2026 dự kiến đạt hơn 97.000 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước.