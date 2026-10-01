Chủ động gia hạn, kiểm tra việc ghi nhận đóng bảo hiểm y tế

Người tham gia bảo hiểm y tế tra cứu thông tin trên website Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Người tham gia có thể thực hiện qua Cổng dịch vụ công, ứng dụng ngân hàng có tích hợp dịch vụ thanh toán BHXH, BHYT hoặc tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng; đồng thời theo dõi quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ trên các kênh chính thức.

Nhiều kênh gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, người tham gia có thể lựa chọn một trong các hình thức phù hợp với điều kiện của mình. Cụ thể, có thể thực hiện gia hạn qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam bằng cách lựa chọn dịch vụ “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”.

Quyết định số 3510/QĐ-BHXH, ngày 21-11-2022 của BHXH Việt Nam xác định quy trình này áp dụng cả trường hợp đăng ký tham gia lần đầu, đóng tiếp BHYT và một số trường hợp thay đổi nhóm tham gia.

Người tham gia kê khai thông tin theo yêu cầu, hệ thống kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, xác định số tiền phải đóng. Sau khi thanh toán trực tuyến thành công, người tham gia nhận biên lai điện tử, thông báo kết quả và thẻ BHYT theo phương thức đã đăng ký. Dịch vụ này được BHXH Việt Nam cung cấp ở mức trực tuyến toàn trình.

Ngoài hình thức nêu trên, người tham gia BHYT có thể thông qua ứng dụng của ngân hàng để thực hiện đóng tiền gia hạn thẻ BHYT trực tuyến trên ứng dụng của 4 ngân hàng, gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Một cách khác nữa là người tham gia BHYT có thể đến cơ quan BHXH hoặc tổ chức hỗ trợ gần nhất để được hướng dẫn và thực hiện đóng BHYT. Khi nộp tiền, cần nhận và lưu biên lai/chứng từ thu tiền; đồng thời kiểm tra các thông tin liên quan đến người tham gia, số tiền và kỳ đóng.

Theo thủ tục hành chính BHXH Việt Nam đang công bố, đơn vị thực hiện thu có trách nhiệm cấp biên lai cho người tham gia và nộp số tiền đã thu cho cơ quan BHXH hằng ngày qua tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích theo quy định.

Như vậy, người tham gia có nhiều lựa chọn để thực hiện việc đóng, gia hạn BHYT. Dù thực hiện bằng hình thức trực tuyến hay trực tiếp, việc kiểm tra thông tin trước và sau khi giao dịch vẫn là bước cần thiết để bảo đảm khoản đóng được ghi nhận đúng.

Kiểm tra sau khi đóng

Bên cạnh việc chủ động gia hạn trước khi thẻ cũ hết giá trị sử dụng, người tham gia cần hình thành thói quen kiểm tra lại thông tin sau khi hoàn tất giao dịch. Đây là bước quan trọng nhằm kịp thời phát hiện trường hợp dữ liệu chưa được cập nhật hoặc thông tin chưa khớp với chứng từ đã nộp.

Để chủ động theo dõi quá trình tham gia và kịp thời phát hiện những thông tin chưa chính xác, người tham gia BHYT có thể kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan BHXH. Trên ứng dụng VssID - BHXH số, sau khi đăng nhập tài khoản, người dùng có thể theo dõi quá trình tham gia; tại mục “Thẻ BHYT” có thể kiểm tra thông tin thẻ, giá trị sử dụng và quyền lợi hưởng BHYT.

Trường hợp muốn tra cứu trực tuyến trên website, người tham gia có thể truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Tra cứu trực tuyến” → “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT”, sau đó nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Kết quả tra cứu thể hiện các thông tin chính như: giá trị sử dụng thẻ, nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và thời điểm đủ 5 năm liên tục.

Với trường hợp thông tin BHYT đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID, người dùng có thể vào “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thông tin thẻ. Nếu cần được hỗ trợ thêm, người tham gia có thể liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam qua số 1900 9068 hoặc cơ quan BHXH để được tra cứu, đối chiếu khi thông tin chưa được cập nhật hoặc có dấu hiệu chưa chính xác.

Việc có nhiều kênh kiểm tra giúp người tham gia thuận tiện theo dõi thông tin BHYT, đồng thời chủ động phát hiện và xử lý sớm những vấn đề phát sinh sau khi thực hiện đóng hoặc gia hạn thẻ.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân hình thành thói quen kiểm tra giá trị sử dụng thẻ BHYT trước thời điểm thẻ cũ hết hạn và kiểm tra lại sau khi hoàn tất giao dịch đóng/gia hạn. Trong trường hợp phát hiện dữ liệu chưa được cập nhật hoặc không khớp với chứng từ đã nộp, người tham gia cần giữ lại biên lai, chứng từ hoặc mã giao dịch và liên hệ ngay với nơi đã tiếp nhận tiền hoặc cơ quan BHXH để được kiểm tra, xử lý.

Việc chủ động kiểm tra không chỉ giúp người tham gia nắm rõ tình trạng thẻ mà còn tạo điều kiện để những vướng mắc được phát hiện và xử lý sớm. Qua đó, hạn chế nguy cơ gián đoạn giá trị sử dụng thẻ và bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các kênh dịch vụ công, ứng dụng số và tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, hướng tới mục tiêu phục vụ người tham gia thuận tiện, minh bạch, an toàn; đồng thời bảo đảm quá trình tham gia, dữ liệu đóng - hưởng và quyền lợi BHYT của người dân được ghi nhận đầy đủ, liên tục.