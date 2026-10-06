Chủ động gia cố cầu, đường trước nguy cơ mưa lũ, ngập lụt

Theo đó, các đơn vị cần phối hợp với cơ quan quản lý, vận hành hồ thủy điện, hồ đập để nắm bắt kịp thời kế hoạch, thời điểm xả lũ; xác định đầu mối liên lạc và cơ chế chia sẻ thông tin, qua đó chủ động triển khai các phương án ứng phó khi mưa lớn, lũ dâng.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động rà soát các cầu, đường để có phương án chi tiết khi xảy ra ngập nước hoặc hư hỏng nhằm phân luồng đảm bảo giao thông, đảm bảo an toàn. (Ảnh minh họa).

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu rà soát các đoạn đường, cầu yếu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở, xói lở, hư hỏng do nước dâng, đặc biệt những vị trí thường chịu ảnh hưởng khi hồ thủy điện, hồ thủy lợi phía thượng nguồn xả lũ kết hợp với mưa lớn kéo dài. Những vị trí có nguy cơ cao phải được gia cố, sửa chữa kịp thời.

Khi xảy ra ngập lụt hoặc hư hỏng công trình, các đơn vị phải sẵn sàng phương án phân luồng, bảo đảm giao thông và phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông để xử lý tình huống.

Đối với các cầu đã khai thác lâu năm, nằm tại khu vực có nguy cơ xói lở, nước lũ dâng cao, cần tăng cường kiểm tra, đặc biệt khi xuất hiện dòng chảy xiết, cây trôi hoặc các dấu hiệu bất thường. Trường hợp không bảo đảm an toàn, phải kịp thời cảnh báo, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu.

Trong thời gian mưa bão, các đơn vị cần thường xuyên theo dõi tình trạng cầu, cống, đường tràn, ngầm và các công trình vượt sông, suối để chủ động cảnh báo, phân luồng, hạn chế người và phương tiện qua lại khi điều kiện an toàn không được bảo đảm.

Đối với những cầu chịu ảnh hưởng lớn bởi gió, bão hoặc có mực nước sông, suối dâng cao, việc theo dõi điều kiện khai thác phải được tăng cường. Khi cần thiết, có thể hạn chế hoặc cấm một số loại phương tiện qua cầu theo quy định, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.