Chủ động gia cố bờ sông Hương trước mưa lớn

Sạt lở đã tiến gần bậc cấp lên xuống bờ sông trước đình làng Hải Cát.

Lo sạt lở tiếp tục ăn sâu

Sáng 5/10, tại khu vực trước đình làng Hải Cát, xe múc liên tục vận chuyển đất xuống vị trí bờ sông đang bị xói lở. Cọc tre được đóng sâu vào nền đất, phía ngoài gia cố bằng đá hộc. Các biện pháp này được người dân triển khai trong những ngày qua nhằm giữ phần đất còn lại, hạn chế sạt trượt lan rộng.

Đợt mưa lớn trong tháng 9 vừa qua khiến 50m bờ sông bị xói lở, có vị trí lấn vào khoảng 4m. Điểm sạt lở hiện đã tiến gần bậc cấp lên xuống trước đình làng.

Đây là khu vực có công trình kiến trúc cổ, không gian sinh hoạt tâm linh gắn với làng Hải Cát và không gian tổ chức lễ hội điện Huệ Nam - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo người dân, tình trạng sạt lở đã kéo dài hơn 10 năm và thường diễn biến mạnh sau các đợt mưa lũ. Trước đây, khu vực này còn có bãi bồi, dòng sông nằm cách xa bờ hơn. Qua thời gian, cùng với tình trạng khai thác cát trái phép trước đây, bờ sông bị xói sâu vào phía trong.

Ông Trần Văn Trung - Trưởng làng Hải Cát, tổ dân phố Hương Thọ Bắc cho biết, người dân địa phương chủ động gia cố để giảm nguy cơ sạt lở tiếp tục ảnh hưởng đến các công trình của làng.

“Trước mắt, dân làng đã bỏ kinh phí hơn 30 triệu đồng để mua vật liệu, thuê máy móc, nhân công gia cố nhằm hạn chế sạt lở lan vào khu vực các công trình kiến trúc của làng khi mưa lũ xảy ra”, ông Trung nói.

Đoạn bờ này trước đó đã được xây kè, nhưng tại vị trí sạt lở, phần đất phía trong tiếp tục bị xói. Người dân cho biết, mực nước tại đây sâu khoảng 4 - 5m, nên nguy cơ sạt lở tiếp diễn vẫn cao khi mưa lớn, lũ về.

Ông Mai Văn Tiện, người dân tổ dân phố Hương Thọ Bắc cho rằng, tình trạng sạt lở kéo dài khiến các hộ dân ven sông lo lắng mỗi khi mùa mưa lũ đến.

“Tình trạng này rất nguy hiểm. Năm nào cũng xảy ra sạt lở, cứ một cơn lũ về là bờ lại lở thêm một đoạn. Người dân chúng tôi rất lo, bởi nhà cửa đều nằm ven sông. Chúng tôi mong các cấp quan tâm, sớm có phương án xây dựng bờ kè để bảo vệ làng, bảo đảm cuộc sống lâu dài cho người dân”, ông Tiện bày tỏ.

Tại phường Kim Long, nhiều vị trí ven sông Hương và sông Bạch Yến được đưa vào diện theo dõi, cảnh báo. Địa phương đang rà soát các khu vực xung yếu, chủ động phương án ứng phó khi thời tiết diễn biến bất lợi.

Ông Lê Tuấn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long thông tin: Hiện khu vực trước đình làng Hải Cát, dọc sông Hương, có hiện tượng sạt trượt nhỏ. Phường đã chủ động phối hợp với người dân để cảnh báo và theo dõi tình hình. “Nếu thời tiết diễn biến bất lợi, địa phương sẽ báo cáo cấp trên để có phương án xử lý. Trước mắt, theo dõi chặt diễn biến thời tiết và hiện trạng bờ sông để có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân”, ông Vĩnh nói.

Người dân làng Hải Cát gia cố tạm thời khu vực sạt lở bằng cọc tre, đá hộc.

Rà soát các khu vực xung yếu

Phường Kim Long có nhiều khu dân cư nằm ven sông Hương, sông Bạch Yến, sông Tư Ca, cùng các vùng thấp trũng và khu vực gò đồi, bán sơn địa. Đây là những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở bờ sông, sạt lở đất và chia cắt khi xảy ra mưa lũ.

Theo phương án phòng, chống thiên tai của địa phương, các khu vực ven sông Hương, sông Bạch Yến và những vị trí có nguy cơ sạt lở được thường xuyên kiểm tra, theo dõi.

Dọc sông Hương, khoảng 300 hộ dân sinh sống trên tuyến đường Văn Thánh có nguy cơ bị ảnh hưởng khi nước sông dâng cao. Tại thượng nguồn, đoạn Hữu Trạch và Tả Trạch được xác định có nguy cơ sạt lở bờ sông khi mưa lớn, lũ.

Dọc sông Kẻ Vạn, tuyến đường Vạn Xuân có khoảng 200 hộ dân, chủ yếu là nhà cấp 4; nhiều hộ nằm trong diện quy hoạch di dời. Khu vực này có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập sâu trong mùa mưa lũ.

Trên sông Bạch Yến, đoạn từ đường Lựu Bảo đến cầu Xước Dũ từng xảy ra nhiều điểm sạt lở. Một số hộ dân dọc đường Lý Nam Đế cũng nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng khi mưa lũ.

Tại khu vực gò đồi Long Hồ Thượng và núi Xước Dũ, khoảng 46 hộ được xác định nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Tuyến đường vào khu vực Chầm - Lim thường bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông khi mưa lớn, lũ lụt.

Để chủ động ứng phó, phường Kim Long đã kiện toàn 4 đội xung kích phòng, chống thiên tai với hơn 200 thành viên, phân công phụ trách tại 20 tổ dân phố. Lực lượng, phương tiện, vật tư được bố trí theo phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Theo ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long, căn cứ đặc điểm từng khu vực, địa phương đã xây dựng phương án bảo vệ công trình, sơ tán người dân, bố trí lực lượng, phương tiện và vật tư, chủ động xử lý các tình huống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026.