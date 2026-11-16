Chủ động dựng hàng rào kiểm soát an toàn thực phẩm tại cơ sở

Khu giết mổ lợn tập trung Vạn Phúc, do Công ty cổ phần Thực phẩm logistics Thịnh An vận hành. Đây là cơ sở giết mổ tập trung có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm của khu vực phía Nam Thủ đô, công suất trung bình khoảng 1.500 con/ngày đêm.

Tại cơ sở, Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung trọng tâm, như: Công tác kiểm dịch động vật trước và sau giết mổ; điều kiện vệ sinh thú y; việc thực hiện dấu kiểm soát giết mổ, tem truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng nhận kiểm dịch; quy trình thu gom, xử lý chất thải, nước thải sau giết mổ; việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường...

Cụ thể, trong đợt kiểm tra này, đoàn công tác thực hiện lấy mẫu phẩm để kiểm tra từng con lợn tại các ô của các cơ sở giết mổ.

Một mẫu phẩm của lợn vừa được lấy.

Cán bộ kiểm dịch thực hiện thao tác tách mẫu dịch phẩm để kiểm tra tại chỗ.

Qua kiểm tra, các mẫu phẩm được lấy trong ngày 16-11 trên đàn lợn tại các ô cho kết quả âm tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Công tác khắc phục các điểm nghẽn trên địa bàn xã Nam Phù, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ và quyết liệt.

Qua kiểm tra cho thấy, cơ sở giết mổ Vạn Phúc cơ bản chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, được kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra, góp phần cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho thị trường.