Chủ động đưa pháp luật đến người dân

Lãnh đạo phường An Khê trao Giấy chứng nhận kết hôn cho 7 cặp vợ chồng.

Tại chương trình, UBND phường An Khê trao Giấy chứng nhận kết hôn "Hạnh phúc ngày thứ Bảy" cho 7 cặp vợ chồng đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Việc trao Giấy chứng nhận kết hôn nhằm tôn vinh giá trị hôn nhân và gia đình; thể hiện quyết tâm của chính quyền phường An Khê theo phương châm "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ", khẳng định tính hợp pháp của quan hệ hôn nhân và thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về Luật Hôn nhân và gia đình, trách nhiệm của vợ chồng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Dịp này, UBND phường An Khê phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý TP Đà Nẵng, Viện KSND KV3, Công an phường An Khê tổ chức buổi trợ giúp pháp lý miễn phí, tư vấn, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính cho nhân dân liên quan đến chính sách người có công, cấp CCCD, đăng ký cư trú, đăng ký hộ tịch…