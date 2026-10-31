Chủ động đưa nội dung mới vào huấn luyện ở Quân khu 3

Đạt kết quả cao với trang bị mới

Là đơn vị đầu tiên của Quân khu 3 được trang bị, tổ chức huấn luyện súng STV380, Sư đoàn 395 đã hoàn tất kiểm tra các bài bắn đạn thật cho chiến sĩ năm thứ hai tại các trung đoàn trực thuộc. Trong đó, Trung đoàn 8 đạt kết quả tốt, chất lượng đồng đều, ổn định qua từng bài bắn. Theo Trung tá Bùi Văn Thắng, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 8, muốn sử dụng tốt vũ khí mới, trước hết phải huấn luyện bộ đội nắm chắc cấu tạo, tính năng, tác dụng; rèn yếu lĩnh động tác thuần thục, tâm lý vững vàng. Chiến sĩ năm thứ hai của Trung đoàn chưa được biên chế súng STV380 khi huấn luyện chiến sĩ mới. Tuy nhiên, nền tảng được rèn trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới giúp bộ đội tiếp cận vũ khí thuận lợi. Nhiều kinh nghiệm, kỹ năng bắn súng tiểu liên AK được cán bộ, chiến sĩ truyền đạt, vận dụng hiệu quả trong huấn luyện súng STV380.

Chiến sĩ Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) sử dụng súng STV380 trong diễn tập.

Một khó khăn khi chuyển từ súng tiểu liên AK47 sang súng STV380 là thiết bị hỗ trợ huấn luyện chưa đồng bộ, nhất là công cụ kiểm tra đường ngắm. Cán bộ chủ yếu kiểm tra bằng phương pháp thủ công, dựa vào kinh nghiệm, kỹ năng nên chưa ổn định. Khắc phục bất cập này, Thượng úy Phạm Tiến Lâm, Phó đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 8 nghiên cứu sáng kiến “Kính kiểm tra đường ngắm súng STV380, STV215 và SPL40 kết hợp”. Thượng úy Phạm Tiến Lâm chia sẻ, do đơn vị chưa được trang bị kính kiểm tra đường ngắm chuyên dụng cho các loại súng mới nên từ kính kiểm tra đường ngắm súng Galil ACE, anh đã cải tiến để sử dụng cho cả 3 loại súng STV380, STV215 và SPL40. Sáng kiến được áp dụng rộng rãi trong Trung đoàn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là kiểm tra bắn đạn thật súng STV380 cho chiến sĩ năm thứ hai; được Hội đồng sáng kiến Quân khu công nhận, xếp loại A cấp Quân khu.

Tăng độ khó cho các bài huấn luyện

Cùng với huấn luyện trên trang bị mới, Quân khu 3 tổ chức huấn luyện, kiểm tra các bài bắn nâng cao năm 2026 theo hướng dẫn của Cục Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu). Căn cứ 8 bài bắn nâng cao, ngay từ đầu năm, các cơ quan chức năng Quân khu triển khai công tác chuẩn bị; quán triệt ý nghĩa, yêu cầu, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ về tổ chức huấn luyện, duy trì luyện tập, sửa tập được chú trọng. Việc bồi dưỡng giúp cán bộ nắm chắc nội dung, phương pháp, duy trì luyện tập, kịp thời sửa sai cho bộ đội. Các đơn vị đồng thời củng cố, bổ sung thiết bị trường bắn, thao trường phù hợp từng bài bắn.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thiết bị tự động hóa chỉ huy vào xử trí tình huống trong diễn tập chỉ huy - tham mưu một bên, một cấp trên bản đồ của cơ quan Quân khu 3 năm 2026. Ảnh: ANH DŨNG

Đại tá Phạm Khắc Dự, Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tham mưu Quân khu 3) cho biết: "Bộ đội được rèn thuần thục động tác bắn cơ bản, chú trọng bắn mục tiêu nhỏ, cự ly xa, lấy đường ngắm ban đêm bằng bộ phận ngắm cơ khí, xác định lượng bắn đón, bắn mục tiêu vận động. Từ luyện tập phân đoạn đến tổng hợp bài bắn, đơn vị huấn luyện cho bộ đội lợi dụng địa hình, địa vật, quan sát, phát hiện, hiệp đồng tiêu diệt mục tiêu xuất hiện bất ngờ trong thời gian ngắn, cả ban ngày và ban đêm. Nhờ chuẩn bị chu đáo, huấn luyện công phu, tỉ mỉ, kết quả huấn luyện, kiểm tra các bài bắn của bộ binh, đặc công, trinh sát đặc nhiệm bước đầu đạt chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối".

Chủ động tiếp cận yêu cầu tác chiến mới

Quân khu 3 còn đưa vào huấn luyện, diễn tập nhiều nội dung mới, khó, sát thực tế chiến đấu trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Điển hình là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thiết bị tự động hóa chỉ huy trong diễn tập chỉ huy-tham mưu một bên, một cấp trên bản đồ của cơ quan Quân khu vừa qua. Trong diễn tập tác chiến phòng thủ khu vực tỉnh, thành phố sắp tới, Quân khu đưa nội dung xử lý tình huống của kíp chiến đấu sở chỉ huy về xây dựng vòm phòng không bền vững vào phần thực binh.

Với Tiểu đoàn Phương tiện không người lái mới thành lập, dù chương trình huấn luyện đang được Bộ Tổng Tham mưu dự thảo, lấy ý kiến, nhưng Bộ tư lệnh Quân khu vẫn chỉ đạo Bộ Tham mưu căn cứ dự thảo, chủ động tổ chức huấn luyện theo tiến độ giai đoạn 2. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Tiểu đoàn trưởng, đơn vị đã huấn luyện lý thuyết chuyên ngành, tập trung vào nhận biết, cấu tạo, tính năng, tác dụng, cách sử dụng các loại phương tiện không người lái phổ biến. Chưa được biên chế mô hình, học cụ chuyên ngành, đơn vị phát huy nội lực, sưu tầm, sáng chế, mô phỏng từ các nguồn uy tín để từng bước bảo đảm vật chất phục vụ huấn luyện.

Năm 2026, Quân khu 3 tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị hiện có, nhất là trang bị mới; thực hiện các nội dung phức tạp, sát thực tế chiến đấu, đặc biệt ở đơn vị mới thành lập, thực hiện tổ chức, biên chế mới. Huấn luyện những nội dung mới, khó cũng là quá trình rèn bản lĩnh, nâng trình độ tác chiến, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu, chủ động ứng phó với sự thay đổi của các hình thái chiến tranh hiện đại. Những nội dung mới, khó vì thế trở thành phép thử đối với chất lượng huấn luyện, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.