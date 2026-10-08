Chủ động đưa dịch vụ công đến với người dân

Người dân xã Hồng Phong được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính ngay tại Nhà văn hóa thôn.

Ở tuổi 92, việc đi lại đối với bà Bùi Thị Thuận, ở tổ dân phố Hành Cung, phường Nam Hoa Lư trở nên khó khăn. Quãng đường đến trụ sở phường chỉ vài cây số, nhưng với tuổi cao, sức yếu, việc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện thủ tục ủy quyền nhận tiền trợ cấp là khó khăn đối với bà.

Biết đến mô hình “Dịch vụ công lưu động” và dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục tại nhà, anh Lê Văn Tuyển, con trai bà Thuận đã đăng ký hỗ trợ. Ngay ngày hôm sau, tổ công tác của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Hoa Lư đến tận nhà, hướng dẫn và thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký cho bà Thuận. Nhờ đó, bà không phải di chuyển đến trụ sở mà vẫn hoàn tất thủ tục ủy quyền ngay tại nhà.

Tổ xung kích giải quyết thủ tục hành chính lưu động phường Nam Hoa Lư đến tận nhà bà Bùi Thị Thuận để hỗ trợ bà làm thủ tục uỷ quyền cho con trai thay bà nhận trợ cấp hằng tháng.

Bà Bùi Thị Thuận chia sẻ: “Tôi tuổi cao, sức khỏe yếu nên mỗi lần phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường làm thủ tục rất khó khăn. Các cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, làm thủ tục nhanh gọn, tôi thấy rất thuận tiện và tận tình”.

Cách đó không xa, tại tổ dân phố Hành Cung, bà Cao Thị Vui, 97 tuổi, cũng được cán bộ Trung tâm hỗ trợ thực hiện thủ tục ủy quyền nhận tiền trợ cấp tại Nhà văn hóa tổ dân phố. Bà Vui chia sẻ: Đôi chân đau yếu khiến việc đi lại của tôi không thuận tiện, được các cán bộ, công chức xã hướng dẫn, hỗ trợ ngay tại khu dân cư vào buổi tối, các con có thể đưa đi gần hơn để đến làm thủ tục hành chính, đỡ mất công sức”.

Bà Thuận và bà Vui là hai trong số những đối tượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công lưu động phường Nam Hoa Lư, từ đầu năm 2026 đến nay.

Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy, UBND phường, mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại phường Nam Hoa Lư được triển khai theo Kế hoạch số 01/KH-PVHCC ngày 22/1/2026 về tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các điểm, khu dân cư trên địa bàn phường. Đây là cách làm thiết thực, cụ thể hóa yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại và tiếp cận các dịch vụ hành chính.

Ông Hoàng Ngọc Khuyến, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Hoa Lư cho biết: Để mô hình hoạt động hiệu quả, Trung tâm xác định tinh thần chủ động phục vụ nhân dân, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân, chuyển từ phương thức “chờ người dân đến làm thủ tục” sang “chủ động tìm đến để phục vụ người dân”. Theo đó, mỗi tháng Trung tâm tổ chức ít nhất 1 lần vào ngày cuối tuần, đưa cán bộ, công chức trực tiếp xuống các nhà văn hoá tổ dân phố, khu dân cư để vừa tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, vừa hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công.

Cách làm này giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời người dân được hướng dẫn trực tiếp nên hạn chế sai sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Đặc biệt, Trung tâm thành lập 14 Tổ xung kích, phụ trách địa bàn 14 tổ dân phố. Các tổ tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục chứng thực ngay tại nhà vào các ngày cuối tuần hoặc buổi chiều sau giờ làm việc đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người ốm đau và những trường hợp không thể đi lại, khó khăn trong việc tiếp cận các thủ tục hành chính.

Các thủ tục hành chính được Tổ Dịch vụ công lưu động phường Nam Hoa Lư tiếp nhận, giải quyết nhanh theo đúng quy định.

Từ khi mô hình “Dịch vụ công lưu động” đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Hoa Lư đã tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại nhà văn hóa các tổ dân phố Hệ, Văn Lâm, Xuân Thành, Xuân Phúc, Đam Khê, thu hút 250 lượt người dân đến giao dịch; hỗ trợ 150 lượt người dân thực hiện các thủ tục về chứng thực ủy quyền, chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch mua bán đất đai, đăng ký khai sinh, khai tử… Các Tổ xung kích giải quyết chứng thực ủy quyền chữ ký đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội phường hỗ trợ 745 trường hợp thực hiện chứng thực chữ ký giấy ủy quyền lĩnh lương hưu, nhận trợ cấp ngay tại nhà.

Cùng với phường Nam Hoa Lư, tại nhiều địa phương trong tỉnh, mô hình “Dịch vụ công lưu động” cũng đang được triển khai theo hướng đưa cán bộ đến gần với người dân.

Tại Nhà văn hóa thôn 12, xã Hồng Phong, thay vì phải tự tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ và di chuyển quãng đường xa, người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phối hợp với cán bộ thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn, tư vấn, rà soát hồ sơ và thực hiện thủ tục ngay tại chỗ. Từ một nơi vốn phục vụ sinh hoạt cộng đồng, Nhà văn hóa thôn nay trở thành một “điểm phục vụ hành chính công” thu nhỏ, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn ngay tại nơi sinh sống.

Người dân thôn 12, xã Hồng Phong được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính ngay tại Nhà văn hoá thôn.

Ông Phạm Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồng Phong cho biết: “Để tạo thuận lợi cho người dân, xã đã trang bị máy tính, máy quét tại các thôn, xóm nên khi thực hiện mô hình ‘Dịch vụ công lưu động’ đã tạo thuận lợi cho cán bộ Trung tâm. Và khi người dân có nhu cầu, cán bộ thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng cũng có thể hỗ trợ thao tác, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công; sau đó, hồ sơ được chuyển về xã để tiếp nhận, giải quyết theo quy định. Với cách làm này, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục ngay tại địa bàn thôn, không phải trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa góp phần giảm tải cho bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của xã.”

Cùng với việc hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an xã hướng dẫn người dân từng bước tiếp cận dịch vụ công trên môi trường số bằng điện thoại thông minh có kết nối internet và căn cước công dân; từ đăng nhập Cổng Dịch vụ công, xác thực định danh điện tử đến thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến ngay tại cơ sở.

Ông Trần Văn Hanh, thôn 12, xã Hồng Phong, chia sẻ: “Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bà con thôn 12 chúng tôi, là thôn xa nhất xã, mỗi lần làm thủ tục mất khá nhiều thời gian. Có khi lên đến nơi mà hồ sơ còn thiếu giấy tờ, lại phải quay về bổ sung rồi đi lên lần nữa, mất cả ngày. Nay có Tổ dịch vụ công lưu động về tận nơi, được cán bộ hướng dẫn cụ thể nên làm thủ tục thuận tiện hơn nhiều. Chúng tôi rất phấn khởi, mong tổ lưu động được duy trì để bà con ở những nơi xa trung tâm như chúng tôi đỡ phải đi lại.”

Mô hình “Dịch vụ công lưu động” nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân Hồng Phong, cách làm này đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở.

Qua 2 đợt triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” (từ tháng 9 đến nay) Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồng Phong đã tổ chức 2 buổi trực tiếp hỗ trợ tại thôn 12, thôn 1; tiếp nhận, xử lý 147 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, nhóm thủ tục chứng thực chiếm số lượng lớn với 126 hồ sơ; đăng ký kết hôn, đăng ký lại kết hôn 7 hồ sơ; đăng ký, đăng ký lại khai sinh 4 hồ sơ; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 3 hồ sơ; cấp bản sao hộ tịch 6 hồ sơ và đăng ký khai tử 1 hồ sơ. Bên cạnh đó, Tổ công tác đã tư vấn, hướng dẫn hơn 70 lượt người dân về các thủ tục đất đai, chính sách người có công, bảo trợ xã hội; hỗ trợ kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử, tài khoản định danh điện tử VNeID và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Toàn tỉnh hiện có 2.026 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.415 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cùng với việc mở rộng các dịch vụ trên môi trường số, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm người dân có thể tiếp cận và sử dụng hiệu quả những tiện ích này, nhất là người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại hoặc còn hạn chế về kỹ năng số.

Thực tế từ phường Nam Hoa Lư, xã Hồng Phong cho thấy, đưa dịch vụ công về khu dân cư, đến tận nhà dân trong những trường hợp cần thiết không chỉ giải quyết một thủ tục cụ thể, mà còn góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong quá trình người dân tiếp cận chính quyền số.

“Dịch vụ công lưu động” chính là sự chuyển biến trong tư duy phục vụ của chính quyền. Cùng với sự hỗ trợ của công nghệ số, khoảng cách giữa chính sách và người dân từng bước được thu hẹp. Đó cũng là hướng đi để nền hành chính thực sự lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo.