Chủ động dòng tiền, tăng sức thích ứng cho doanh nghiệp xăng dầu

Biến động giá nhiên liệu đặt doanh nghiệp xăng dầu trước yêu cầu cân đối vốn nhập hàng, hàng tồn kho và lịch thanh toán.

Theo Bộ Công Thương, tại kỳ điều hành ngày 22/10/2026, giá thành phẩm xăng RON95 bình quân trên thị trường thế giới giảm 8,39% so với kỳ trước, trong khi dầu diesel tăng 1,76%. Trong nước, giá bán lẻ tối đa xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, còn dầu diesel tăng 444 đồng/lít. Diễn biến trái chiều đòi hỏi kế hoạch nhập hàng và vốn được cập nhật thường xuyên.

ÁP LỰC TỪ BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẾN VÒNG QUAY VỐN

Với cùng sản lượng nhập hàng, giá mua tăng khiến nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng tăng tương ứng. Ngược lại, khi giá giảm, doanh nghiệp phải cân nhắc lượng tồn kho và khả năng thu hồi vốn. Bài toán tài chính vì vậy gắn chặt với thời điểm nhập hàng, tốc độ tiêu thụ và nghĩa vụ thanh toán.

Bên cạnh biến động giá, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu còn phải cân đối giữa nguồn thu, chi phí vận hành và vốn nhập hàng. “Điều chúng tôi mong muốn là một cơ chế chiết khấu hợp lý, đủ bù đắp chi phí thực tế”, đại diện một cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội chia sẻ. Các chủ cửa hàng xăng dầu cũng bày tỏ lo ngại nếu chiết khấu không đủ bù đắp chi phí trong thời gian dài, việc duy trì hoạt động sẽ càng khó khăn, nhất là với những cửa hàng phải vay vốn để bảo đảm nguồn hàng.

Từ thực tế đó, nguồn tài trợ phù hợp cần gắn với việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn thu từ bán hàng. Doanh nghiệp cần biết tiền đang ở đâu, khoản nào đã thu, khoản nào sắp đến hạn để chủ động phương án chi trả.

Với chuỗi nhiều điểm bán, doanh thu phát sinh phân tán trong khi thanh toán tiền hàng có thể được thực hiện tập trung. Nếu việc tổng hợp, đối chiếu và chuyển tiền mất nhiều thời gian, bộ phận tài chính khó xác định kịp thời nguồn tiền có thể sử dụng. Khơi thông dòng tiền nội bộ vì thế là một phần của năng lực thích ứng.

KẾT NỐI NGUỒN VỐN VỚI QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

Yêu cầu này mở rộng vai trò của ngân hàng trong chu kỳ kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh cung cấp vốn, ngân hàng có thể hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức thu tiền, nhận diện giao dịch và tập trung nguồn thu, tạo cơ sở cân đối tài chính sát với hoạt động thực tế. Đơn cử như bộ giải pháp tài chính toàn diện dành riêng cho doanh nghiệp ngành năng lượng từ PVcomBank.

Trước mắt, gói giải pháp của PVcomBank tập trung vào chuỗi phân phối xăng dầu. Trong đó, giải pháp tín dụng hướng đến bổ sung vốn lưu động, tài trợ hàng tồn kho và đáp ứng nhu cầu vốn theo chu kỳ kinh doanh. Chính sách được định hướng phù hợp với quy mô, mô hình phân phối và đặc điểm dòng tiền từng nhóm khách hàng.

Ở khâu vận hành, PVcomBank triển khai giải pháp PV-Link hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên hoặc địa điểm kinh doanh phân tán. Dịch vụ tài khoản trung tâm cho phép tự động điều chuyển tiền từ các tài khoản thành viên về tài khoản chính, hỗ trợ tập trung nguồn thu để thuận tiện cân đối các khoản chi.

Đồng thời, giải pháp thanh toán và thu hộ của PVcomBank còn có tài khoản định danh kết hợp mã QR và thông báo, giúp nhận diện từng khoản thanh toán, hỗ trợ đối soát, gạch nợ. Các dịch vụ thanh toán QR, Smart POS và thu hộ tiền mặt bổ trợ cho quá trình tiếp nhận nguồn thu tại cửa hàng.

Theo đại diện PVcomBank, phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính theo ngành chính là định hướng lâu dài của Ngân hàng. Các giải pháp được triển khai đồng bộ từ khâu thiết kế sản phẩm, tư vấn, tiếp cận khách hàng đến thí điểm thực tế tại điểm bán. Việc nắm bắt nhu cầu tài chính theo mô hình kinh doanh, quy mô vận hành, tính chất ngành nghề của doanh nghiệp sẽ giúp PVcomBank đến gần hơn với khách hàng.

Trước biến động thị trường, khả năng chủ động tài chính được xây dựng từ cả nguồn vốn tiếp cận được và hiệu quả tổ chức dòng tiền hằng ngày. Sự đồng hành phù hợp của ngân hàng góp phần giúp doanh nghiệp xăng dầu củng cố năng lực quản trị, duy trì hoạt động và chuẩn bị cho kế hoạch phát triển dài hạn.