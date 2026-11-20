Nhà giáo Ưu tú Trương Hữu Nghị, Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh trao đổi với học sinh.

Gần 20 năm công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn luôn dành nhiều tâm huyết cho chuyên môn, nhất là nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh. Từ thực tiễn giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, cô xây dựng sáng kiến “Nâng cao chất lượng dạy và học kỹ năng nghe cho học sinh thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia môn tiếng Anh”, tập trung rèn kỹ năng nghe, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin cho học sinh.

Đổi mới phương pháp bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng đội tuyển tiếng Anh của nhà trường. Năm học 2021 - 2022, môn tiếng Anh cấp quốc gia lần đầu có học sinh đạt giải Ba; những năm tiếp theo, đội tuyển tiếp tục duy trì thành tích. Theo cô Ngọc, mỗi học sinh có năng lực và cách tiếp thu khác nhau, đòi hỏi giáo viên phải hiểu học trò để lựa chọn phương pháp phù hợp, khơi dậy khả năng và tạo động lực học tập. Sự tiến bộ của học sinh cũng là động lực để thầy cô tiếp tục tìm tòi, đổi mới và cống hiến.

Nhà giáo Ưu tú Trương Hữu Nghị, Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, lựa chọn đổi mới từ những giờ học thể chất và hoạt động trải nghiệm. Gắn bó từ ngày đầu thành lập trường và đảm nhiệm giảng dạy các môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, thầy Nghị chú trọng đưa kiến thức vào thực hành, giúp học sinh chủ động tham gia vận động, rèn luyện kỹ năng. Với suy nghĩ, thể thao là môi trường để các em hình thành ý chí, nghị lực và bản lĩnh, thầy Nghị dành nhiều thời gian hướng dẫn học sinh có năng khiếu, bồi dưỡng lực lượng tham gia các giải thể thao trong tỉnh. Qua từng buổi tập, từng cuộc tranh tài, các em có thêm cơ hội thử sức, rèn sự tự tin và tinh thần kiên trì.

Không gian giáo dục được thầy Nghị mở rộng qua các hoạt động Đoàn trường. Khi đảm nhiệm cương vị Bí thư Đoàn, thầy cùng học sinh tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động trải nghiệm và chương trình tình nguyện như “Giờ ra chơi trải nghiệm”, “Tìm kiếm tài năng Lương Thế Vinh”, “Ngày chủ nhật xanh”. Qua đó, học sinh có cơ hội thể hiện sở trường, rèn kỹ năng và sẻ chia với cộng đồng. Những đóng góp trong giảng dạy và hoạt động phong trào giúp thầy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023.

Với giáo dục nghề nghiệp, tinh thần đổi mới được Thạc sĩ Phạm Thị Kim Oanh, Trưởng khoa Luật - Hành chính - Công tác xã hội, Trường Cao đẳng Điện Biên, thể hiện qua nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn đào tạo. Theo cô Oanh, giá trị của một công trình nghiên cứu nằm ở khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra trong giảng dạy, quản lý và ứng dụng vào công việc. Từ định hướng đó, giai đoạn 2021 - 2026, cô chủ trì 6 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở; có 1 đề tài được công nhận phạm vi ảnh hưởng toàn quốc năm 2022 và 2 đề tài được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh vào năm 2020, 2022.

Kết quả nghiên cứu được cô tiếp tục phát triển thành tài liệu phục vụ giảng dạy. Năm 2024, cô Oanh tham gia đồng chủ biên một cuốn sách chuyên khảo; năm 2026 tiếp tục đồng chủ biên một giáo trình. Cô cũng có 3 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước. Song song với nghiên cứu, cô Oanh còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn và đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong học tập, khởi nghiệp. Trong hai năm 2021 và 2022, cô hướng dẫn 8 học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên”, trong đó có 2 ý tưởng đạt giải Khuyến khích cấp toàn quốc.

Những nỗ lực trong nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động xã hội được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng. Vừa qua, cô Oanh vinh dự là đại diện của tỉnh Điện Biên nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu.

Hiện nay, tỉnh Điện Biên có hơn 13.300 cán bộ, giáo viên và người lao động thuộc UBND cấp xã quản lý, công tác tại 194 trường, trung tâm với hơn 7.280 lớp học và trên 207.000 học sinh. Những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, có 7 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 30 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, qua 16 lần xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” từ năm 1988 đến năm 2026, Điện Biên vinh dự có 1 Nhà giáo Nhân dân và 82 Nhà giáo Ưu tú. Năm 2026, tỉnh có 61 hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu cao quý này lần thứ 17.

Theo bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ nhà giáo Điện Biên ngày càng được củng cố, trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề và chủ động đổi mới trong giảng dạy. Nhiều thầy, cô giáo tích cực tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Những nỗ lực đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo chuyển biến tích cực trong các nhà trường. Thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, vững về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.