Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Dự buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban và các đồng chí Phó Trưởng ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Tinh gọn bộ máy, kết nạp hơn 6.200 đảng viên, đẩy mạnh số hóa

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, bảo vệ chính trị nội bộ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Một trong những dấu ấn nổi bật là công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cụ thể hóa 30 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ban đã xây dựng, triển khai 2 đề án và 1 nghị quyết trọng điểm về công tác tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ. Toàn tỉnh tiếp tục tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp, trong đó sắp xếp các cơ sở giáo dục từ 1.456 xuống còn 793 đơn vị, giảm 663 đơn vị; sắp xếp 3.797 khối, xóm, thôn, bản thành 2.014 đơn vị.

Đồng chí Lê Trường Giang - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ được thực hiện gắn với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Ban đã tham mưu điều động, biệt phái 38 công chức từ các địa phương thừa đến các xã, phường còn thiếu.

Tiếp nhận 43 viên chức đủ điều kiện vào làm công chức cấp xã và 45 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức khối Đảng, đoàn thể. Từ sau đại hội đến nay, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định công tác cán bộ đối với 634 trường hợp.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm. Từ đầu năm đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh kết nạp 6.205 đảng viên, đạt 101,72% kế hoạch năm.

Thành lập 12 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kết nạp 215 đảng viên trong doanh nghiệp.

Đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, chuyển đổi số đang trở thành một điểm nhấn trong đổi mới phương thức hoạt động của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tỷ lệ đảng viên sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt 98,88%.

Đến ngày 2/10/2026, toàn tỉnh đã số hóa 109.468 hồ sơ đảng viên, đạt 52,91%; hoàn thành rà soát, số hóa 583 hồ sơ cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý.

Đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo, làm rõ những kết quả, đặc biệt là những vướng mắc, khó khăn trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý và bố trí biên chế; xây dựng vị trí việc làm; đánh giá, xếp loại cán bộ theo OKR/KPI; thực hiện các quy định về tổ chức đảng; củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ và cơ sở dữ liệu đảng viên.

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong thời gian qua.

Trong bối cảnh khối lượng công việc của ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, một số quy định chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, Ban đã chủ động tham mưu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế như tình trạng thừa, thiếu cán bộ cục bộ giữa các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa; việc phân bổ biên chế chưa sát vị trí việc làm và đặc điểm tổ chức đảng.

Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; tiến độ số hóa hồ sơ còn gặp khó khăn. Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng thực chất, khách quan, khắc phục tâm lý nể nang, né tránh.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung rà soát toàn diện chương trình công tác năm 2026, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Xác định rõ nhiệm vụ còn lại, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ trong quý IV và thực hiện nghiêm túc công tác tổng kết năm.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIV, bảo đảm sát yêu cầu thực tiễn của địa phương, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ thực hiện của từng cấp, từng ngành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ban cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong xây dựng vị trí việc làm, phân bổ biên chế, tuyển dụng và bố trí cán bộ.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Việc tuyển dụng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, chú trọng chất lượng, năng lực và sự phù hợp với vị trí công tác. Xây dựng phương án sử dụng biên chế giai đoạn 2027-2031 trên cơ sở nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Cùng đó, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, thường xuyên, gắn với yêu cầu nhiệm vụ. Nghiên cứu, sắp xếp cán bộ, các phòng chuyên môn và chức danh lãnh đạo cấp xã phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, miền núi và yêu cầu phát triển của từng địa bàn. Việc bố trí, bổ sung cán bộ phải hài hòa giữa điều động từ cấp tỉnh và phát huy nguồn nhân lực tại cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thu hút nhân tài.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, phát triển và quản lý đảng viên, chú trọng nguồn phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; phối hợp hướng dẫn sắp xếp các trạm y tế cấp xã theo yêu cầu.

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ và hoàn thiện hệ thống đánh giá cán bộ theo hướng công khai, dân chủ, khách quan, lấy kết quả, sản phẩm công việc làm thước đo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tham quan, kiểm tra trung tâm thông tin, tài liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, trách nhiệm và đổi mới trong tham mưu, tổ chức thực hiện.

Thường trực Tỉnh ủy luôn sẵn sàng lắng nghe, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030