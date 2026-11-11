Chủ động điều tiết giao thông trước áp lực giờ cao điểm

Nhiều phương tiện phải quay đầu sang các hướng di chuyển khác tại vị trí cấm trên đường Bắc Kạn.

Đầu giờ sáng các ngày gần đây, trời mưa, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm phường Phan Đình Phùng bị ún ứ, xe máy, ô tô nối nhau di chuyển chậm. Mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế khiến việc đi lại càng khó khăn.

Tại khu vực lối vào cầu Gia Bảy trên đường Bắc Kạn và Bắc Sơn, các rào chắn phục vụ thi công đã được triển khai, buộc người tham gia giao thông phải lựa chọn hướng đi khác. Lưu lượng phương tiện dồn sang các tuyến Bắc Sơn, Lương Ngọc Quyến, Phủ Liễn… khiến một số nút giao xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm.

Việc thay đổi lộ trình cũng gây không ít bất tiện cho người dân, các hộ kinh doanh dọc những tuyến đường liên quan.

Chị Lê Khánh Nhi, ở phường Phan Đình Phùng, nói: Trước đây, khi đi qua khu vực cầu Gia Bảy, tôi có thể lưu thông thẳng theo đường Bắc Kạn. Nhưng giờ tôi phải vòng qua Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến rồi mới rẽ về khu vực Mỏ Bạch. Ngoài ra, gia đình kinh doanh quán ăn trên đường Minh Cầu kéo dài nên tôi cũng chủ động hướng dẫn khách lựa chọn đường đi thuận tiện.

Theo ông Phạm Văn Lai, nhân viên bảo vệ của một cửa hàng trên đường Bắc Sơn, khu vực này vốn có mật độ phương tiện lớn, từ khi điều chỉnh hướng lưu thông, lượng xe qua lại càng đông hơn.

Ông Lai chia sẻ: Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt từ sáng sớm để hướng dẫn, phân luồng. Nhờ đó, giao thông được duy trì trật tự, không xảy ra tình trạng lộn xộn.

Trước áp lực giao thông gia tăng, lực lượng Cảnh sát giao thông được tăng cường tại các nút giao trọng điểm, tập trung vào những khung giờ cao điểm sáng, trưa và chiều. Cùng với việc bố trí biển cảnh báo, biển hướng dẫn phân luồng tại khu vực đường Bắc Kạn, Bắc Sơn, lực lượng chức năng chủ động hướng dẫn phương tiện chuyển hướng từ xa, tránh tập trung đông tại khu vực rào chắn.

Việc điều tiết cũng được chú trọng tại các nút giao trên những tuyến đường lân cận, nơi phương tiện có xu hướng dồn về sau khi thay đổi lộ trình.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Phan Đình Phùng, cho biết: Công an phường đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông trong suốt thời gian cấm đường. Bên cạnh phân luồng trên đường Bắc Kạn, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định cấm dừng, đỗ xe theo giờ trên đường Lương Ngọc Quyến. Đây là giải pháp nhằm hạn chế phương tiện chiếm dụng lòng đường, góp phần giảm áp lực cho các tuyến giao thông đang phải tiếp nhận lưu lượng xe tăng thêm.

Thời gian cấm đường phục vụ thi công cầu Gia Bảy kéo dài từ ngày 8-11 đến 31-12. Với khoảng thời gian gần hai tháng, công tác điều tiết không chỉ cần tập trung trong những ngày đầu, mà phải được duy trì thường xuyên, linh hoạt theo từng khung giờ, điều kiện thời tiết và lưu lượng phương tiện thực tế, góp phần để hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân trong suốt thời gian thi công công trình.