Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại khu vực thi công cầu Gia Bảy, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, hạn chế ùn tắc.

Công trình xây dựng mới cầu Gia Bảy hiện đang thi công đường dẫn và nút giao giữa đường Bắc Kạn với đường Bắc Sơn, khu vực có mật độ phương tiện qua lại lớn. Để bảo đảm tiến độ thi công, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 13171/UBND-CNN&XD ngày 16/10/2026 về việc cấm đường, phân luồng giao thông.

Tiếp đó, ngày 4/11/2026, UBND phường Phan Đình Phùng ban hành Công văn số 5894/UBND-XDNN&MT, chấp thuận phương án tổ chức giao thông mới, áp dụng từ ngày 8/11 đến hết ngày 31/12/2026. Việc thay đổi lộ trình khiến lưu lượng phương tiện tập trung nhiều hơn tại các tuyến phố lân cận, gia tăng áp lực giao thông khu vực trung tâm.

Thời gian đầu điều chỉnh phân luồng, một số tuyến đường trung tâm tỉnh chịu áp lực lớn, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Tại nút giao Hoàng Văn Thụ - Minh Cầu, nơi kết nối với một số tuyến đường trọng điểm và khu vực hạn chế phương tiện trên các tuyến Bắc Sơn, Bắc Kạn, dòng xe vào giờ cao điểm hiện đã lưu thông trật tự hơn. Lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì trực chốt, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo hướng phù hợp, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh.

Theo dõi tình hình giao thông trên tuyến đường quen thuộc mỗi ngày, ông Trần Đại Lý, tổ 49, phường Phan Đình Phùng, vẫn nhớ những ngày đầu cầu Gia Bảy bắt đầu thi công. Việc cấm đường, thay đổi lộ trình khiến nhiều người chưa kịp thích ứng, phương tiện tập trung về một số tuyến phố, có thời điểm xảy ra ùn tắc. Sau khi lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường điều tiết, việc đi lại dần thuận lợi hơn.

Cùng chung cảm nhận, ông Nguyễn Anh Tuấn, ở tổ 58, phường Phan Đình Phùng, cho rằng: Những ngày đầu điều chỉnh phân luồng, giao thông có lúc lộn xộn. Một bộ phận người tham gia giao thông chưa nắm rõ lộ trình, thậm chí còn vi phạm tín hiệu đèn giao thông. Lực lượng công an trực tiếp điều hành, giải tỏa phương tiện vào giờ cao điểm.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian thi công nút giao đường Bắc Kạn - Bắc Sơn thuộc Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức cấm đường và phân luồng phương tiện, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia điều tiết.

Từ ngày 20/10 đến 31/12/2026, tại 3 khung giờ cao điểm, gồm 6-8 giờ, 11-13 giờ và 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, đơn vị bố trí 18 chốt trực mỗi khung giờ trên các tuyến đường, nút giao trọng điểm. Nhiệm vụ của lực lượng làm nhiệm vụ không chỉ hướng dẫn phương tiện theo lộ trình mà còn chủ động phát hiện, xử lý những điểm có nguy cơ ùn tắc.

Các tình huống giao thông được xử lý linh hoạt.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Anh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), việc tổ chức phân luồng được thực hiện linh hoạt, căn cứ lưu lượng phương tiện và tình hình thực tế tại từng thời điểm. Khi tuyến đường chính xuất hiện ùn ứ, lực lượng làm nhiệm vụ chủ động điều tiết, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo các tuyến vòng ngoài, tránh tập trung quá đông tại một nút giao. Cách làm này giúp giải tỏa áp lực cục bộ, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.

Bên cạnh các chốt trực cố định, 3 tổ mô tô tuần tra được bố trí hoạt động thường xuyên, khép kín địa bàn. Với tính cơ động cao, các tổ kịp thời tiếp cận những vị trí phát sinh ùn ứ, hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn phương tiện và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy định giao thông. Đây là lực lượng bổ trợ quan trọng, giúp công tác điều tiết được triển khai linh hoạt, không chỉ tập trung tại các điểm chốt mà còn mở rộng đến những tuyến đường kết nối.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Anh, để giao thông thực sự thông suốt, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, rất cần sự hợp tác của mỗi người dân. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đi đúng lộ trình đã được hướng dẫn, tuân thủ tín hiệu đèn và biển báo; đặc biệt, không dừng, đỗ phương tiện tại những khu vực có biển cấm, tránh gây cản trở dòng xe.

Sự chủ động của lực lượng chức năng cùng ý thức chấp hành của người tham gia giao thông sẽ giúp hạn chế những bất tiện trong thời gian thi công, duy trì trật tự và an toàn trên các tuyến phố. Mục tiêu đặt ra không chỉ là giải quyết tình trạng ùn tắc trước mắt mà còn giữ nhịp lưu thông ổn định cho đô thị trong suốt thời gian triển khai công trình.