Chủ động điều phối vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật hiện trạng các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn. Đối với các mỏ đủ điều kiện, Sở Công Thương kịp thời tham mưu cấp mới, gia hạn hoặc nâng công suất khai thác theo các cơ chế, chính sách đặc thù.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác, cung ứng vật liệu; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách điều phối để khai thác trái phép, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hay làm thất thoát tài nguyên. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp rà soát nhu cầu vật liệu các dự án trọng điểm và thực hiện công bố giá vật liệu theo đúng quy định. Đối với các ban quản lý dự án và chủ đầu tư, thành phố yêu cầu chịu trách nhiệm xác định cụ thể nhu cầu vật liệu theo từng loại, tiến độ sử dụng, chủ động phối hợp với Sở Công Thương để xác định nguồn cung, bảo đảm vật liệu được sử dụng đúng mục đích, đúng khối lượng.