Chủ động điều phối sản phẩm tăng gia sản xuất giữa các đơn vị trong Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật có hơn 100 đầu mối đơn vị cơ sở cấp trung, lữ đoàn và tương đương đóng quân trên địa bàn cả nước; riêng khu vực Hà Nội và vùng phụ cận có hơn 40 đơn vị.

Thời gian qua các cơ quan, đơn vị phát huy nội lực, đẩy mạnh TGSX, bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ ổn định, chất lượng, an toàn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống bộ đội. Bên cạnh đó, một số đơn vị không có điều kiện TGSX luôn có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sạch, giá rẻ, nhất là thời điểm giao mùa, thị trường khan hiếm.

Đại tá Phạm Văn Hiểu, Cục trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng đơn vị, chủ động cân đối nguồn thực phẩm, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ, Cục Hậu cần-Kỹ thuật đã chủ động tham mưu, chỉ đạo điều phối sản phẩm TGSX giữa các đơn vị trong tổng cục tại khu vực Hà Nội và vùng phụ cận. Trong đó, Cục Hậu cần-Kỹ thuật là trung tâm chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hướng tới mục tiêu xây dựng thành khu vực bảo đảm khép kín, bền vững.

Sau một năm triển khai thực hiện, công tác điều phối sản phẩm TGSX bước đầu đạt được kết quả tích cực, góp phần tự chủ được nguồn thực phẩm sạch, cung cấp cho các bếp ăn. Điều phối sản phẩm TKSX đi vào nền nếp, hình thành khu vực bảo đảm khép kín, nâng cao hiệu quả cung cấp, hạn chế tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt sản phẩm trong thời điểm giao mùa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đây là động lực để các đơn vị đẩy mạnh TGSX, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng bảo đảm, giá cả hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu, đời sống bộ đội, nhất là trong các dịp lễ, tết và huấn luyện chiến sĩ mới. Kết quả sau 1 năm thực hiện, đã có hơn 130.000 kg rau xanh, hoa quả tươi các loại, gần 300.000 kg thịt, cá, gia cầm... được điều phối.

Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Hiểu, Cục trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật đề nghị các đơn vị tích cực, chủ động huy động nguồn lực, ngày công lao động của bộ đội để đầu tư xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng TGSX; khai thác hiệu quả diện tích đất đai, mặt nước; gắn TGSX với bếp ăn; tổ chức sản xuất gối đầu, tạo nguồn cung liên tục, không bị gián đoạn. Triển khai thực hiện TGSX theo mùa, vụ sát với tình hình thực tế và chủ động nắm bắt nhu cầu, xây dựng kế hoạch, triển khai điều phối sản phẩm TGSX mang lại hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu tham quan khu tăng gia chăn nuôi của Kho J106 (Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật).

Tăng cường liên kết giữa các đơn vị trong sản xuất, điều phối và tiêu thụ sản phẩm; ưu tiên sử dụng sản phẩm trong nội bộ, hạn chế tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Các đơn vị chú trọng mở rộng diện tích trồng rau xanh, phát triển các loại rau cao cấp và cây leo giàn. Xây dựng quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng thiết thực với bữa ăn bộ đội, nhân rộng các mô hình TGSX hiệu quả. Chủ động cân đối giữa nhu cầu tiêu thụ tại đơn vị và khả năng cung cấp, điều phối sản phẩm cho các đơn vị trong khu vực; góp phần ổn định nguồn cung, giá cả, nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.