Chủ động điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án trọng điểm quốc gia

Tại Hà Nội, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến 10 tỉnh phía Bắc về dự thảo Phương án điều phối quốc gia đối với nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia. Hội nghị nhằm tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong rà soát, cân đối nguồn cung vật liệu xây dựng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế thuộc Bộ Công Thương; lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các phòng chuyên môn thuộc Cục, cùng đại diện Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường của 10 tỉnh phía Bắc.

Chủ động rà soát, cân đối nguồn vật liệu xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 497/TB-VPCP ngày 24/9/2026 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 10083/VPCP-CN ngày 2/10/2026 về điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, Bộ Công Thương đã giao Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì tham mưu xây dựng Phương án điều phối quốc gia về vật liệu xây dựng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cần phối hợp với địa phương rà soát, đánh giá số lượng, trữ lượng thực tế của các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn; trên cơ sở đó thực hiện việc điều phối vật liệu xây dựng liên vùng, liên tỉnh theo thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm.

Phó Cục trưởng, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Trần Phương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Phương án điều phối quốc gia về vật liệu xây dựng, trên cơ sở đánh giá thực tiễn quản lý, khai thác và sử dụng nguồn vật liệu tại các địa phương.

Nội dung lấy ý kiến tập trung vào việc rà soát hiện trạng các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; đánh giá trữ lượng, công suất khai thác, khả năng huy động nguồn cung và nhu cầu sử dụng vật liệu của các công trình, dự án trọng điểm. Trên cơ sở đó, xác định khả năng cân đối, hỗ trợ nguồn vật liệu giữa các tỉnh, thành phố, đồng thời đề xuất cơ chế phối hợp trong điều phối, vận chuyển và cung ứng vật liệu.

Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; xem xét nâng công suất đối với các mỏ đang hoạt động đủ điều kiện và nghiên cứu huy động các khu vực mỏ mới. Việc triển khai phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về địa chất, khoáng sản, đất đai, môi trường và các quy định có liên quan.

Đáng chú ý, việc nghiên cứu sử dụng các nguồn vật liệu thay thế như cát nghiền, tro bay, xỉ và vật liệu tái chế đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cũng được đặt ra nhằm giảm áp lực khai thác vật liệu tự nhiên, góp phần sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Tháo gỡ nguồn cung về khó khăn vật liệu

Bên cạnh việc rà soát, cân đối nguồn cung, hội nghị tập trung lấy ý kiến về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; xem xét nâng công suất khai thác đối với những mỏ đang hoạt động có đủ điều kiện; nghiên cứu khả năng huy động các khu vực mỏ mới nhằm bổ sung nguồn vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm.

Các giải pháp được đặt ra trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản, đất đai, môi trường và các quy định có liên quan. Đây là yêu cầu quan trọng trong quá trình huy động nguồn vật liệu, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt của các công trình, dự án, vừa bảo đảm quản lý, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.

Toàn cảnh hội nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm việc với 10 tỉnh phía Bắc.

Một nội dung khác được chú trọng là nghiên cứu sử dụng hiệu quả các nguồn vật liệu thay thế như cát nghiền, tro bay, xỉ và những loại vật liệu tái chế đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Việc nghiên cứu, huy động các nguồn vật liệu này góp phần giảm áp lực đối với nguồn vật liệu tự nhiên, đồng thời gắn yêu cầu bảo đảm nguồn cung với mục tiêu sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Cùng với các giải pháp về nguồn cung, dự thảo phương án đặt ra yêu cầu xác lập cơ chế phối hợp trong điều phối, vận chuyển và cung ứng vật liệu giữa các địa phương. Trong đó, việc đánh giá chính xác nhu cầu, trữ lượng và năng lực khai thác của từng khu vực có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở xem xét khả năng hỗ trợ vật liệu giữa các tỉnh, thành phố, hạn chế tình trạng nơi có nguồn cung nhưng chưa được huy động hiệu quả, trong khi nơi khác gặp khó khăn về vật liệu phục vụ thi công.

Thông qua trao đổi, góp ý từ các cơ quan chuyên môn và địa phương, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có thêm cơ sở rà soát những vấn đề thực tiễn, xác định nhu cầu sử dụng, khả năng cung ứng và các điều kiện cần thiết để triển khai phương án điều phối.