Chủ động điều hành, không để giá hàng hóa tăng bất hợp lý dịp cuối năm

Quang cảnh tại đầu cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xung đột địa chính trị kéo dài, giá năng lượng và nguyên liệu đầu vào biến động, chi phí vận tải tăng đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo áp lực lên mặt bằng giá trong nước.

Tuy nhiên, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành, nguồn cung hàng hóa thiết yếu cơ bản được bảo đảm, thị trường không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá trên diện rộng.

Đại diện các sở, ngành dự hội nghị

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 4,41% so với tháng 12/2025 và tăng 5,09% so với cùng kỳ. Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI cả nước tăng 4,57%; lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm tăng giá và 4 nhóm giảm giá. Nhóm giao thông tăng cao nhất, ở mức 2,66%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào mức tăng CPI chung, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới.

Bình quân 10 tháng, nhóm giao thông tăng 6,98%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,66%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,61%; nhóm giáo dục tăng 3,29%.

Tại Lâm Đồng, CPI tháng 10/2026 tăng 0,39% so với tháng trước, đứng thứ 9 trong 34 tỉnh, thành phố. Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI của tỉnh tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng bình quân 4,57% của cả nước.

Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản điều hành. Theo đó, CPI bình quân năm 2026 được dự báo tăng trong khoảng 4,5 - 4,7%. Trong hai tháng cuối năm, áp lực lên mặt bằng giá vẫn còn lớn do nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, mua sắm tăng; giá xăng dầu, năng lượng, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và chi phí vận chuyển còn tiềm ẩn nhiều biến động.

Các đại biểu lắng nghe phần thảo luận các địa phương

Ở chiều ngược lại, việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng xuống 0% và giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026 được kỳ vọng góp phần giảm chi phí sinh hoạt, chi phí sản xuất, kinh doanh. Theo ước tính, các chính sách này có thể làm CPI tháng 11 giảm khoảng 0,5% so với tháng trước và CPI bình quân cả năm giảm khoảng 0,08%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô; quyết tâm kiểm soát CPI bình quân năm 2026 ở mức khoảng 4,5%, gắn kiểm soát lạm phát với ổn định thị trường, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Các bộ, ngành, địa phương phải theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là đối với xăng dầu, khí hóa lỏng, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng và các hàng hóa thiết yếu có quyền số lớn trong rổ CPI.

Việc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá phải được tính toán kỹ về thời điểm, mức độ và tác động đến CPI, hạn chế điều chỉnh tập trung vào cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án cân đối cung cầu; tổ chức dự trữ và cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến.

CPI tháng 10/2026 của Lâm Đồng tăng 0,39% so với tháng trước, đứng thứ 9/34 tỉnh, thành phố

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch và những địa bàn có nguy cơ biến động giá cao. Kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường hoặc thiên tai để tăng giá bất hợp lý.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cũng lưu ý cần kiểm tra những trường hợp chi phí đầu vào đã giảm nhưng giá bán hàng hóa, dịch vụ chưa giảm tương ứng; bảo đảm chính sách giảm thuế xăng, giảm giá điện được phản ánh phù hợp vào giá thành và giá bán, qua đó hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và góp phần kiểm soát lạm phát.