Chủ động điều hành giá, ổn định thị trường những tháng cuối năm 2026

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 10 tháng năm 2026, thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu, nguyên vật liệu trên thế giới, cùng với yếu tố mùa vụ, thời tiết và nhu cầu tiêu dùng. Trước tình hình đó, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, điều hành giá xăng dầu, thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 5,09% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,57%, lạm phát cơ bản tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước. Giá nhiên liệu, thực phẩm và chi phí đầu vào tiếp tục là những yếu tố tác động đến mặt bằng giá chung.

Riêng tại Lạng Sơn, CPI tháng 10/2026 tăng 0,21% so với tháng trước, tăng 4,26% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI của tỉnh tăng 3,73%, thấp hơn 0,84 điểm phần trăm so với mức tăng bình quân cả nước. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý, điều hành giá, theo dõi diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Nhìn chung, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Thời gian tới UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chủ động dự báo, kiểm soát các yếu tố gây áp lực tăng giá, nhất là giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và dịch vụ vận tải; kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định mặt bằng giá, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, tăng giá đột biến, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.

Lãnh đạo Sở Tài chính dự cuộc họp đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng của năm 2026

Lãnh đạo các sở, ngành dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh

Dự báo những tháng cuối năm 2026, mặt bằng giá tiếp tục chịu áp lực từ biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu, chi phí vận tải và nhu cầu tiêu dùng tăng vào dịp cuối năm, Tết Nguyên Đán 2027. Trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động, Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản lạm phát cho những tháng còn lại của năm 2026. Theo kịch bản thứ nhất, CPI bình quân cả năm dự kiến tăng khoảng 4,5% so với năm 2025. Ở kịch bản thứ hai, mức tăng CPI bình quân cả năm được dự báo khoảng 4,7%.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tập trung đánh giá diễn biến giá cả thị trường, làm rõ những yếu tố tác động đến CPI; trao đổi khó khăn trong công tác quản lý, điều hành giá và đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý, điều hành giá, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Đồng chí biểu dương 20 tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực, kiểm soát tốt chỉ số CPI trong 10 tháng năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi và vật liệu xây dựng; chủ động phương án ứng phó với những biến động bất thường. Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, cần đánh giá kỹ thời điểm, mức độ điều chỉnh, tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân, giữ ổn định giá trong những tháng còn lại của năm 2026.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành theo dõi sát diễn biến CPI, cập nhật các kịch bản điều hành giá, chủ động tham mưu giải pháp kiểm soát lạm phát và nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong năm 2027. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá và chấp hành pháp luật về giá; đặc biệt theo dõi việc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ khi giá điện, xăng dầu và các chi phí đầu vào giảm, bảo đảm lợi ích từ chính sách hỗ trợ đến được với người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.