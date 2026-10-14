Chủ động đi trước định hướng, đồng hành thực hiện và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc - Ảnh: X.P

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng năm 2026. Theo đó, trong 9 tháng qua, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực tuyên giáo và dân vận, gồm: 1 nghị quyết, 4 chỉ thị, 2 chương trình hành động, 1 quy định, 4 quyết định, 24 kế hoạch, 6 thông báo, 18 báo cáo…; chủ trì, phối hợp tổ chức 2 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: X.P

Công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Nội dung tuyên truyền theo đúng định hướng, hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng, thông tin nhanh nhạy, chính xác, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: X.P

Công tác dư luận xã hội được triển khai chủ động, kịp thời, có trọng tâm, từng bước đi vào chiều sâu, góp phần nắm bắt, phản ánh khách quan, trung thực tình hình tư tưởng, tâm trạng, những vấn đề, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quan tâm, đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và xử lý các vấn đề dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo được chú trọng, tăng cường.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Trên cơ sở nhận diện những mặt còn hạn chế, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chính như: Tiếp tục tham mưu việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn, định hướng các địa phương, đơn vị, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng trong quý IV/2026; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh:X.P

Tuyên truyền kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và của tỉnh; tiếp tục theo dõi, nắm bắt, tổng hợp, phân tích, phối hợp xác minh, xử lý và tham mưu xử lý, định hướng, dự báo các vấn đề dư luận quan tâm, nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn; chủ động theo dõi, phối hợp xử lý các sự vụ, sự việc báo chí phản ánh, nhất là những vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan có vai trò quan trọng trong tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của công tác tuyên giáo trong việc tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng và học tập nghị quyết; tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và các chủ trương của Trung ương; đổi mới phương thức học tập nghị quyết, gắn với chương trình hành động và kết quả thực tiễn.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên giáo cần chủ động đi trước định hướng, đồng hành cùng quá trình thực hiện và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân - Ảnh: X.P

Công tác tuyên giáo cần chủ động đi trước định hướng, đồng hành cùng quá trình thực hiện và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt vai trò tuyên giáo trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và triển khai các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế, các động lực tăng trưởng của tỉnh; góp phần đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là tại các địa bàn giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Cùng với đó, nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chuyển từ "phản ánh tình hình" sang "chủ động dự báo", phát hiện sớm vấn đề từ cơ sở, kịp thời định hướng thông tin trên không gian mạng và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tuyên giáo cơ sở; nâng cao chất lượng tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo; về phát triển văn hóa, con người Quảng Trị; chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2027 với nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm cụ thể, qua đó củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết góp phần thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.