Chủ động di dời dân vùng xung yếu, hạn chế thiệt hại do mưa lũ ở phía đông Lâm Đồng

Người dân phường Hàm Thắng tiếp tục di dời trong chiều ngày 24/9

Nước dâng, nhiều vùng sản xuất bị ảnh hưởng

Tại phường Hàm Thắng, từ ngày 22 - 24/9, mưa lớn kéo dài cùng với việc hồ Sông Quao điều tiết và tăng lượng nước qua tràn khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập cục bộ. Các khu vực ven sông, vùng thấp trũng thuộc các tổ dân phố Kim Bình, Phú Hòa, Thắng Thuận, Xuân An 1… chịu ảnh hưởng rõ nhất.

Nước dâng cũng khiến nhiều diện tích sản xuất bị ảnh hưởng. Theo thống kê sơ bộ, khoảng 250 ha lúa và hoa màu bị ngập, hơn 300 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó trên 100 hộ bị ngập nặng.

Gia đình chị Võ Kiều vừa được di dời vào ở tạm thời trong khu vực nhà thờ Kim Ngọc, chia sẻ: “Nước lại lên mấp mé đến nền nhà rồi, nên mọi người động viên ra trú tạm ở đây”.

Gia đình chị Võ Kiều trú tạm tại nhà thờ Kim Ngọc (phường Hàm Thắng, Lâm Đồng)

Ngay khi tình hình diễn biến phức tạp, chính quyền phường Hàm Thắng cùng lực lượng công an, quân sự đã xuống các khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Đến trưa 24/9, một số hộ dân ở khu vực trũng thấp thuộc Kim Bình, Phú Hòa đã được hỗ trợ đưa tài sản đến nhà người thân, nơi cao ráo và Nhà thờ Kim Ngọc.

Người dân tổ dân phố Kim Bình di dời khỏi vùng ngập

Không chỉ lo nơi tránh trú, chính quyền địa phương còn chủ động bố trí biển cảnh báo, rào chắn tại những khu vực nguy hiểm. Đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và chuẩn bị phao cứu sinh, lương thực, nước uống cùng các nhu yếu phẩm cần thiết để sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Hàm Thắng từng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ cuối năm 2025. Những kinh nghiệm từ mùa mưa lũ trước đã giúp chính quyền và người dân chủ động hơn trong việc nhận diện các khu vực có nguy cơ cao, chuẩn bị phương án ứng phó và sơ tán khi cần thiết.

Cùng thời điểm, tại xã Hàm Thuận Bắc, mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về, trong khi một số hồ chứa trên địa bàn thực hiện điều tiết nước, đã gây ngập lụt và lũ cục bộ tại nhiều khu vực.

Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc, cho biết: Toàn xã có 85 căn nhà bị ngập nước, địa phương đã tổ chức sơ tán người dân đến nhà người thân ở ngoài khu vực nguy hiểm. Với người cao tuổi, người khuyết tật và các trường hợp dễ bị tổn thương, lực lượng chức năng ưu tiên đưa đến Trạm Y tế xã, bảo đảm ăn, ở và chăm sóc trong thời gian tránh trú.

Hàng ngàn trụ thanh long ở Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm bị ngập trong nước

Mưa lớn cũng làm nước từ sông, suối, kênh mương nội đồng dâng cao, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Thống kê bước đầu, hơn 230 ha lúa cùng khoảng 80 ha thanh long, hoa màu bị ngập. Tại xã Hàm Kiệm và một số địa phương lân cận, tình trạng ngập úng cũng diễn ra, ảnh hưởng đến cây trồng, nhà ở và giao thông.

Chợ Hàm Kiệm mênh mông nước khiến các tiểu thương phải bỏ chợ

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn những ngày qua đã gây ngập úng hơn 1.000 ha cây trồng tại nhiều địa phương như Hàm Kiệm, Hàm Thắng, Hàm Liêm, Bình Thuận… Hàng trăm căn nhà bị ngập, hư hỏng; nhiều tuyến đường, cầu dân sinh bị nước bao phủ hoặc sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Mực nước dâng cao tại khu vực Cầu Đúc (phường Bình Thuận)

Ưu tiên di dời người dân, bảo vệ tài sản

Trước diễn biến thiên tai khó lường, các địa phương chủ động đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là vùng trũng thấp, ven sông và nơi có nguy cơ sạt lở. Lực lượng tại chỗ được huy động tiếp cận từng hộ, hỗ trợ di chuyển người và tài sản trước khi nước dâng cao.

Tại Hàm Thắng, phương tiện và nhân lực được huy động đưa đồ đạc của người dân đến nhà người thân hoặc nơi cao ráo. Với những hộ chưa cần sơ tán nhưng ở khu vực có nguy cơ, lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, sẵn sàng hỗ trợ khi tình hình diễn biến xấu.

Thiếu uý Trần Ngọc Trọng Hữu, Công an phường Hàm Thắng, cho biết: Công an phường Hàm Thắng đã cùng với các lực xung kích đã hỗ trợ di dời người và tài sản của người dân ở các vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Đơn vị đã chuẩn bị thêm áo phao, phao cứu sinh cho người dân nếu khi nước tiếp tục dâng trong chiều và tối nay.

Di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn

Chủ tịch xã Hàm Thuận Bắc, cho biết: Chính quyền địa phương triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và cảnh báo đến người dân. Những khu vực nguy hiểm được cắm biển cảnh báo, căng dây, dựng rào chắn để hạn chế người và phương tiện qua lại.

Các phương tiện cứu hộ, phao cứu sinh, lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Địa phương đặc biệt ưu tiên hỗ trợ người già, người khuyết tật và những trường hợp không có khả năng tự di chuyển.

Người dân tiếp tục di dời tài sản đến nơi an toàn

Cùng với ứng phó trước mắt, công tác thống kê thiệt hại đang được triển khai tại các địa phương. UBND xã Hàm Thuận Bắc giao Phòng Kinh tế tham mưu tổ chức rà soát, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại, làm cơ sở để kịp thời hỗ trợ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt tại các vùng thấp trũng, ven sông, suối vẫn hiện hữu. Do đó, cùng với việc khắc phục thiệt hại, các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi sát tình hình và sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết.

Trong những ngày mưa lũ, việc kịp thời đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ người già đến nơi tránh trú an toàn hay di chuyển tài sản đến nơi cao ráo giúp hạn chế thiệt hại. Từ Hàm Thuận Bắc, Hàm Thắng đến Hàm Kiệm, sự chủ động của chính quyền và phối hợp của người dân đang góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiệt hại và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.