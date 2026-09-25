Chủ động đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu phát triển TPHCM

Đồng chí Võ Văn Minh chủ trì cuộc họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Thời gian qua, các thành viên Tiểu ban phối hợp nghiên cứu, góp ý nhiều dự thảo nghị quyết trình HĐND TPHCM; nghiên cứu, đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế thành phố 8 tháng đầu năm, xây dựng kịch bản tăng trưởng quý 3 và quý 4-2026. Tiểu ban cũng rà soát tình hình chuyển đổi các khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tiến độ xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Các thành viên Tiểu ban phối hợp khảo sát thực tế, làm việc với sở, ngành để thu thập thông tin, nhận diện khó khăn, vướng mắc, phục vụ nghiên cứu, phản biện và đề xuất cơ chế, chính sách phát triển kinh tế thành phố.

Thành viên Tiểu ban Phát triển kinh tế báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong quý 4-2026, Tiểu ban tập trung hoàn thiện các đề cương, sản phẩm nghiên cứu; xác định rõ vấn đề cần giải quyết, nội dung trọng tâm, sản phẩm đầu ra và kế hoạch phối hợp. Các nhiệm vụ liên quan được tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin, hạn chế trùng lặp, chồng chéo, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Tiểu ban tiếp tục phối hợp Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Đô thị HĐND TPHCM góp ý các dự thảo nghị quyết dự kiến trình HĐND thành phố trong quý 4-2026, tập trung vào tính hiệu quả kinh tế, tính khả thi, điều kiện tổ chức thực hiện, nhận diện rủi ro pháp lý và kiến nghị cụ thể.

Thành viên Tiểu ban Phát triển kinh tế thuộc Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiểu ban đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp sớm, đầy đủ thông tin, dữ liệu; xác định rõ đầu mối, trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Tiểu ban tham gia từ sớm vào các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách liên quan. Với những vấn đề mới, phức tạp, chuyên sâu, tăng cường trao đổi chuyên môn, huy động chuyên gia để nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, phản biện.

Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng Tiểu ban Phát triển kinh tế thuộc Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Võ Văn Minh yêu cầu Tiểu ban Phát triển kinh tế tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những nội dung có thể tham gia, đóng góp vào quá trình xây dựng cơ chế, chính sách phát triển TPHCM. Đồng chí đề nghị Tiểu ban chủ trì, phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm về khu đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; nghiên cứu ứng dụng công nghệ để xử lý thông tin nội bộ liền mạch.

Đồng chí Võ Văn Minh lưu ý Tiểu ban xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, chuẩn bị chương trình nghiên cứu cho năm 2027, phấn đấu có sản phẩm cụ thể đóng góp vào quá trình xây dựng thể chế, phục vụ phát triển thành phố. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý và phản hồi kiến nghị của Tiểu ban.