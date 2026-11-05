Chủ động đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở
Với đặc thù là địa bàn giáp các tuyến giao thông huyết mạch, có khu công nghiệp và đông người thuê trọ, xã Ngọc Hồi tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có tội phạm ma túy. Trước thực tế này, Công an xã Ngọc Hồi đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chủ động đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-dong-dau-tranh-voi-toi-pham-ma-tuy-ngay-tu-co-so-246261105221157204.htm