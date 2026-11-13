Chủ động đấu tranh với tội phạm đánh bạc trên không gian mạng

Công an xã Nam Xang tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa 34 vụ, 142 đối tượng vi phạm về tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; đã khởi tố 22 vụ, 68 bị can; xử lý hành chính 12 vụ, 74 đối tượng với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Điển hình: Ngày 6/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án 176B, khởi tố 10 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Tuấn, sinh năm 1978, Trần Quý Phái, sinh năm 1991, Phạm Quang Tuyến, sinh năm 1978 (cùng trú tại xã Kim Sơn); Bùi Văn Dũng, sinh năm 1986, Trần Thị Hằng, sinh năm 1963, Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1982, Nguyễn Văn Tới, sinh năm 1979, Đỗ Mạnh Hùng, sinh năm 1990, Vũ Văn Quang, sinh năm 1980 (cùng trú tại xã Khánh Hội) và Bùi Văn Đức, sinh năm 1996 (trú tại xã Chất Bình).

Theo kết quả điều tra, đường dây này hoạt động khá tinh vi dựa trên nền tảng công nghệ cao. Phương thức hoạt động của các đối tượng thông qua ứng dụng Telegram, đối tượng Trần Văn Tuấn nhận một tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá cấp độ “Master” với hạn mức giao dịch lên tới 1,3 tỷ đồng/ngày.

Sau đó, Tuấn chia nhỏ tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp “Agent” rồi giao cho Bùi Văn Đức và các đối tượng khác để tổ chức cho các con bạc sát phạt. Cơ quan điều tra xác định, chỉ tính từ tháng 5/2026 đến ngày 17/6/2026, tổng số tiền mà các đối tượng này huy động, giao dịch vào mục đích đánh bạc đã lên đến hơn 200 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đây là kết quả nổi bật của lực lượng công an khi phối hợp cùng đơn vị liên quan tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông; kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn; quản lý chặt chẽ các thuê bao internet, điện thoại di động, loại bỏ sim rác, không để các đối tượng lợi dụng sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng.

Mặt khác, phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi rửa tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thanh toán điện tử, việc cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua website, trò chơi trực tuyến; rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh doanh có điều kiện để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để hình thành các tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp; tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với loại tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nhanh chóng các trang web, đường dẫn, ứng dụng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để trao đổi thông tin, hỗ trợ điều tra và xử lý các vụ việc. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về những hậu quả của việc tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Cùng với đó, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt từ lực lượng chức năng, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động nói không với mọi hình thức đánh bạc trên mạng, không truy cập các website, ứng dụng cá cược, không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc, khi phát hiện hoặc bị lôi kéo tham gia đánh bạc trực tuyến, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.