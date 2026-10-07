Chủ động đấu tranh, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển

Cán bộ Hải đoàn Biên phòng 38 trao cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Hà Vinh

Chủ động nắm chắc tình hình, duy trì hiệp đồng chặt chẽ

Là đơn vị cơ động chiến đấu trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hải đoàn Biên phòng 38 được giao thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi vùng biển từ thành phố Quảng Ninh đến hết vùng biển tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời sẵn sàng cơ động theo yêu cầu của cấp trên. Địa bàn trải dài, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải, giao thương diễn ra thường xuyên, tàu thuyền liên tục di chuyển qua nhiều khu vực. Từ yêu cầu thực tiễn, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38 xác định công tác nắm tình hình phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và bám sát đặc điểm từng tuyến, từng khu vực. Thông tin về tàu thuyền, đối tượng và các dấu hiệu nghi vấn được thu thập, tổng hợp, phân tích, đối chiếu. Trên cơ sở đó, đơn vị xác định địa bàn trọng điểm và những vấn đề có khả năng phát sinh phức tạp để xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện nhiệm vụ phù hợp.

Cùng với việc chủ động nắm tình hình, Hải đoàn đặc biệt coi trọng công tác phối hợp, hiệp đồng với Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Nhờ duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, hoạt động bất thường của tàu thuyền hoặc dấu hiệu liên quan đến vi phạm pháp luật được các đơn vị thông tin, trao đổi kịp thời.

Thượng tá Đoàn Đắc Khải, Phó Hải đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Hải đoàn Biên phòng 38 cho biết, trên biển, tình hình có thể thay đổi rất nhanh, phương tiện liên tục di chuyển nên thông tin không kịp thời có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Bởi vậy, sự phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng cơ động với các đơn vị quản lý địa bàn có ý nghĩa quan trọng, giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, đánh giá đúng tình hình và tạo thế chủ động ngay từ đầu.

“Trong thời gian tới, Hải đoàn Biên phòng 38 tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng, chính xác; tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa. Đơn vị cũng chú trọng rút kinh nghiệm sau từng vụ việc, từng đợt cao điểm để kịp thời bổ sung phương án, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ” - Thượng tá Đoàn Đắc Khải nhấn mạnh.

Cán bộ Hải đoàn Biên phòng 38 kiểm tra khoang chứa dầu trên tàu cá SG-66385-TS, phát hiện tàu chở khoảng 15.000 lít dầu DO chưa rõ nguồn gốc. Ảnh: Hà Vinh

Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm

Trong năm 2026, Hải đoàn Biên phòng 38 đã độc lập và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 27 vụ, 119 đối tượng, 31 phương tiện vi phạm; thu giữ 115.809 lít dầu DO, 214,5 tấn than cám và các tang vật có liên quan. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến xuất nhập cảnh, mua bán, vận chuyển xăng dầu, khoáng sản trái quy định và khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Điển hình, lúc 4 giờ 50 phút ngày 28/8, trong khi tuần tra, kiểm soát trên vùng biển tỉnh Ninh Bình, Tổ công tác Biên đội III/26 phát hiện tàu cá SG-66385-TS do ông Nguyễn Văn Duyên làm thuyền trưởng có dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên tàu có khoảng 15.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số dầu trên. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số dầu và đưa tàu về cảng của Hải đoàn Biên phòng 38 để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Không chỉ tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa, xăng dầu, Hải đoàn còn tăng cường phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại nguồn lợi thủy sản. Tối 12/6, Tổ kiểm soát số 2, Biên đội II/26 chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Diễn Thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tuần tra trên vùng biển Diễn Châu. Qua kiểm tra tàu NA-90946-TS do ông Nguyễn Văn Dũng làm thuyền trưởng, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có công cụ kích điện dùng để khai thác thủy sản. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật và đưa phương tiện về Trạm Lạch Vạn để tiếp tục xác minh, xử lý.

Những vụ việc cụ thể trên cho thấy, hiệu quả đấu tranh không chỉ phụ thuộc vào khả năng phát hiện mà còn đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nắm vững pháp luật, quy trình nghiệp vụ, thẩm quyền và trình tự xử lý. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tổ công tác phải chủ động kiểm tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nhanh chóng, chính xác, đúng quy định, phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm, không để đối tượng lợi dụng địa bàn rộng để né tránh hoặc che giấu hành vi. Đồng thời tạo điều kiện để các phương tiện chấp hành đầy đủ quy định tiếp tục hoạt động bình thường.

Cùng với kiểm tra, xử lý, Hải đoàn Biên phòng 38 chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, chủ phương tiện và người lao động trên biển, tập trung vào các quy định về xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa, khai thác thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên; đồng thời, lực lượng chức năng có thêm nguồn thông tin để sớm phát hiện phương tiện, đối tượng và hoạt động có dấu hiệu bất thường trên biển.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 tiếp tục nâng cao chất lượng nghiệp vụ, tổ chức lực lượng sát với diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Từ nắm chắc tình hình, phối hợp, hiệp đồng đến tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, tinh thần chủ động, quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự và môi trường ổn định, an toàn trên biển.