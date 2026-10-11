Chủ động đảm bảo an toàn trường học

Tại các trường học, công tác phòng cháy, chữa cháy được triển khai theo hướng chủ động từ cơ sở, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng tại chỗ, kiểm tra trang thiết bị và tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý tình huống. Đây được xem là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại nếu sự cố xảy ra.

Trường Trung học cơ sở (THCS) Yên Ninh, phường Yên Bái hiện có 23 lớp với 896 học sinh. Do đặc thù số lượng học sinh đông, nhà trường duy trì đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở gồm 10 thành viên, thường xuyên tổ chức hướng dẫn, tập huấn kỹ năng sử dụng phương tiện và xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy cũng được nhà trường kiểm tra, bảo dưỡng, bảo đảm sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.

Theo thầy giáo Đào Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Ninh, việc chuẩn bị lực lượng và phương tiện tại chỗ giúp cán bộ, giáo viên chủ động hơn khi có sự cố, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa trong toàn trường. Nhà trường xác định việc duy trì kỹ năng và kiểm tra thiết bị phải được thực hiện thường xuyên, không chờ đến khi có sự cố mới triển khai.

Không chỉ trang bị phương tiện, việc hình thành kỹ năng ứng phó cho giáo viên và học sinh cũng được các trường chú trọng. Trong môi trường học đường, nếu xảy ra cháy, nổ, khả năng xử lý ban đầu và tổ chức thoát nạn an toàn có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi số lượng người tập trung đông.

Bởi vậy, công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhận biết nguy cơ cháy, cách sử dụng phương tiện chữa cháy và kỹ năng thoát nạn cần được thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng. Học sinh phải được trang bị những kiến thức cơ bản, dễ nhớ, dễ thực hành để có thể bình tĩnh xử lý khi gặp tình huống bất ngờ.

Thực tế kiểm tra tại các trường học cũng cho thấy, bên cạnh những đơn vị chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục khắc phục, nhất là về cơ sở vật chất, hệ thống cảnh báo và trang thiết bị.

Tại Trường THCS Nam Cường, phường Cam Đường, công trình trường học được xây dựng từ nhiều năm trước nên một số hạng mục chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định mới về phòng cháy, chữa cháy. Qua kiểm tra, nhà trường đã kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống và bổ sung thiết bị cần thiết.

Bà Dương Thị Mai Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Cường cho biết, một trong những vấn đề nhà trường quan tâm là hệ thống báo cháy. Do công trình đã được sử dụng trong thời gian dài, một số hạng mục xuống cấp, thiết bị cũ, ảnh hưởng đến yêu cầu bảo đảm an toàn. Nhà trường mong muốn được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và hệ thống phòng cháy, chữa cháy để chủ động hơn trong phòng ngừa, xử lý sự cố.

Từ thực tế này, UBND phường Cam Đường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng phương án, đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, địa phương sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai.

Việc đầu tư, hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các trường học là yêu cầu cần thiết, nhất là với những công trình được xây dựng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quan trọng. Thiết bị chỉ phát huy hiệu quả khi người sử dụng được hướng dẫn, thực hành và biết cách xử lý đúng tình huống.

Vì thế, ngay từ đầu năm học 2026 - 2027, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy tại các trường học.

Tính trong tháng 9/2026, lực lượng chức năng đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền với gần 10.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia, đồng thời kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại hơn 90% số trường học trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn các nhà trường nhận diện nguy cơ, kiểm tra phương tiện, lối thoát nạn và phương án xử lý khi có sự cố. Đây cũng là dịp để cán bộ, giáo viên và học sinh được trực tiếp tiếp cận kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, từ đó, góp phần xây dựng môi trường đảm bảo an toàn.