Nắm chắc tình hình, chủ động kiểm sát ngay từ giai đoạn ban đầu

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao và tình trạng mua bán giấy tờ giả trên không gian mạng, VKSND khu vực 1, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa nắm bắt thông tin tiếp nhận.

Qua công tác trinh sát mạng, lực lượng chức năng phát hiện fanpage "Trung tâm sát hạch lái xe Thành Công" chạy quảng cáo nhận làm giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ trái pháp luật mà không qua sát hạch, thi cử. Nhận định tính chất phạm tội có tổ chức tinh vi, cơ quan chức năng đã xác lập chuyên án điều tra.

Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai đối tượng.

Quá trình điều tra xác định, đường dây này đặt "xưởng sản xuất" tại khu vực Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), do đối tượng Nguyễn Xuân Trường (trú tại xã Giao Bình, Ninh Bình) cầm đầu.

Các đối tượng thuê nhà xưởng, đầu tư máy in, phôi nhựa, tem giả và phân chia thành các bộ phận chuyên biệt: chạy quảng cáo, tiếp nhận thông tin, chỉnh sửa dữ liệu đồ họa bằng máy tính, in ấn thành phẩm, đóng gói và theo dõi dòng tiền qua tài khoản trung gian chuyển phát nhanh (COD).

Mỗi tài liệu giả được bán với giá từ 900.000 đồng đến 1,4 triệu đồng. Ước tính từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây đã sản xuất và tiêu thụ hơn 100.000 giấy tờ giả các loại, thu lời bất chính khoảng 15 tỉ đồng.

Kiểm sát chặt chẽ việc bắt giữ, khám xét và lấy lời khai đối tượng

Giữa tháng 10/2026, khi nắm được di biến động của các mắt xích chủ chốt nhập cảnh về nước qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), lực lượng Công an đồng loạt triển khai mũi tấn công tại Tây Ninh, Hà Nội và Ninh Bình, bắt giữ 7 đối tượng liên quan; thu giữ hơn 10 bộ máy tính, máy in chuyên dụng, gần 250 phôi thẻ cùng hàng chục ngàn tem bảo an giả.

Tang vật thu giữ được của các đối tượng.

Ngay khi tiếp nhận hồ sơ bắt giữ khẩn cấp, Lãnh đạo VKSND khu vực 1, tỉnh Thanh Hóa đã phân công Kiểm sát viên bám sát tiến độ điều tra, tham gia trực tiếp vào quá trình hỏi cung, lấy lời khai của các đối tượng.

Việc kiểm sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, bảo đảm chứng cứ thu thập khách quan, toàn diện, không làm oan người vô tội nhưng kiên quyết không bỏ lọt tội phạm.

Trên cơ sở đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND khu vực 1, tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được mở điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan cũng như những trường hợp đặt mua, sử dụng giấy tờ giả.

Lời cảnh báo và khuyến nghị từ cơ quan Kiểm sát

Vụ án trên là hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn phạm tội tinh vi của các đối tượng lợi dụng không gian mạng và địa bàn giáp biên để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Qua vụ việc này, VKSND khu vực 1, tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo tới người dân:

Ý thức chấp hành pháp luật: Giấy phép lái xe, chứng chỉ, văn bằng chỉ có giá trị pháp lý khi được cấp bởi các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thông qua quy trình đào tạo, sát hạch nghiêm ngặt. Mọi hành vi "mua bằng", "chạy chứng chỉ" đều vi phạm pháp luật.

Hậu quả pháp lý của người sử dụng: Hành vi đặt mua, tàng trữ và sử dụng giấy tờ, chứng chỉ giả không chỉ bị thu hồi, xử phạt vi phạm hành chính mà còn có thể bị xử lý hình sự về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Nâng cao cảnh giác trên không gian mạng: Người dân cần chủ động tố giác các trang mạng xã hội, nhóm chat có dấu hiệu quảng cáo, môi giới làm giấy tờ giả tới cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nơi gần nhất, chung tay giữ vững kỷ cương pháp luật và trật tự an toàn xã hội.