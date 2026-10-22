Chủ động chuẩn bị quỹ nhà tái định cư

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình đang hoàn thiện (Ảnh QUANG THÁI)

Tòa ct1, ct2 thuộc Dự án xây dựng Khu tái định cư Xuân La được đầu tư từ năm 2012 nhằm tạo quỹ nhà phục vụ giải phóng mặt bằng, xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây và các dự án trên địa bàn thành phố. Dù cơ bản hoàn thành từ năm 2020 nhưng đến nay, hai tòa nhà vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Việc bỏ trống kéo dài, không được bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh thường xuyên khiến nhiều hạng mục xuống cấp.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố, tháng 8/2021, tòa nhà được trưng dụng làm cơ sở thu dung, điều trị người mắc Covid-19. Sau khi các cơ sở này được giải thể vào tháng 5/2022, công trình được kiểm tra, kiểm đếm để xác định tình trạng hư hỏng, xuống cấp và xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan việc tiếp nhận lại. Tháng 5/2025, ban quản lý cùng các nhà thầu tiếp nhận lại công trình và đến tháng 8/2026, Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh dự án, thời gian thực hiện. Theo kế hoạch, công trình dự kiến bắt đầu cải tạo, sửa chữa từ tháng 11/2026 và hoàn thành trong quý I/2027.

Còn tại Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình, ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, thuộc phường Thanh Liệt với quy mô 365 căn hộ, trong đó 151 căn hộ được bố trí phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, 84 căn phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 và hai căn cho dự án khác, công trình đã hoàn thành phần thô, cất nóc. Tuy nhiên, so với tiến độ dự án đường Vành đai I chưa đáp ứng yêu cầu khi người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng và tuyến đường đã hoàn thành, đưa vào khai thác.

Anh Nguyễn Minh T. thuộc diện được bố trí tái định cư tại đây chia sẻ, do chưa được bố trí nhà cho nên người dân chịu nhiều ảnh hưởng, cuộc sống xáo trộn. Anh T. đề xuất, nếu dự án đã hoàn thành phần thô, chủ đầu tư có thể phối hợp các đơn vị bàn giao căn hộ theo từng giai đoạn để người dân tiếp cận, chủ động hoàn thiện nội thất, sớm đưa vào sử dụng giúp ổn định cuộc sống.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Xây dựng, nhu cầu tái định cư bằng căn hộ để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 23.000 căn hộ. Hiện nay, thành phố có 204 tòa nhà tái định cư với 19.379 căn, nhưng toàn bộ quỹ nhà này đã được bố trí cho các dự án giải phóng mặt bằng giai đoạn 2021-2025. Quỹ nhà chuyển tiếp chỉ còn hơn 700 căn hộ, thiếu hụt gần 22.300 căn hộ tái định cư.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong, thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà tái định cư chuyển tiếp, mua nhà ở xã hội để bố trí tái định cư, tạm cư, huy động doanh nghiệp tham gia tạo lập quỹ nhà; đồng thời nghiên cứu đầu tư các khu tái định cư tập trung.

Mới đây, phát biểu kết luận tại cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và tình hình phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị rà soát đồng bộ các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà ở tái định cư. Nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội, xem xét phương án mua hoặc thuê nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, các đơn vị phải chuyển nhanh kế hoạch, chỉ tiêu sang nguồn cung căn hộ thực tế, bảo đảm quỹ nhà tái định cư đi trước tiến độ giải phóng mặt bằng và nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.