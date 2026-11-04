Chủ động chuẩn bị công tác truyền thông phục vụ APEC 2027

Các đại biểu tham gia khóa tập huấn.

Khoá tập huấn có sự tham gia của 35 cán bộ phụ trách truyền thông từ các ban, bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí trong nước cũng như đại diện Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao Lào.

Khóa tập huấn là bước chuẩn bị thiết thực của Bộ Ngoại giao nhằm nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác truyền thông, báo chí, hướng tới tổ chức thành công Năm APEC 2027. Chương trình đồng thời tạo cơ hội tăng cường kết nối, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, địa phương và báo chí trong thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Bà Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Hoàng Hà)

Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh năm 2027 đánh dấu lần thứ ba Việt Nam đăng cai Năm APEC, một sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng và là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Điều này đòi hỏi đội ngũ truyền thông từ Trung ương đến địa phương phải vững vàng, chuyên nghiệp và nhạy bén. Khóa tập huấn hướng tới nâng cao hiểu biết về xu thế truyền thông số, rèn luyện kỹ năng xây dựng thông điệp, phát ngôn, làm việc với báo chí và ứng phó với các tình huống truyền thông.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale phát biểu khai mạc. (Ảnh: Khắc Việt)

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale cho rằng APEC 2027 sẽ đưa lãnh đạo các nền kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp và báo chí khắp khu vực đến Việt Nam, đặt ra yêu cầu phản hồi thông tin nhanh chóng. Cách các cơ quan Việt Nam đáp ứng những yêu cầu này sẽ góp phần định hình cách thế giới nhìn nhận đất nước và các địa phương. Bà nhấn mạnh vai trò của hợp tác với báo chí và cung cấp thông tin minh bạch trong xây dựng niềm tin.

Bà Camille Dawson, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực phụ trách Cục Truyền thông Toàn cầu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao đổi tại buổi tập huấn.

Tham gia chia sẻ tại khóa tập huấn có bà Camille Dawson, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực phụ trách Cục Truyền thông Toàn cầu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; ông Jeremy Seow, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông và Quan hệ công chúng châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập Sequencr AI; và ông Vũ Thế Cường, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ông Jeremy Seow, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông và Quan hệ công chúng châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập Sequencr AI chia sẻ tại khóa tập huấn.

Với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế và trong nước, chương trình tập trung trao đổi kinh nghiệm về truyền thông chiến lược, làm việc với báo chí tại các sự kiện cấp cao, sử dụng nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và lan tỏa thông điệp. Các nội dung về kiểm chứng thông tin, duy trì truyền thông đáng tin cậy trong bối cảnh nhiều biến động và ứng dụng AI có trách nhiệm cũng được đưa vào chương trình. Bên cạnh đó, các học viên được trao đổi về công tác truyền thông đối ngoại và những ưu tiên trong Năm APEC Việt Nam 2027.

Ông Vũ Thế Cường, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi tại buổi tập huấn. (Ảnh: Hoàng Hà)

Việc đăng cai APEC 2027 đặt ra yêu cầu cao về cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và nhất quán, đồng thời mở ra cơ hội giới thiệu tiềm năng phát triển, hợp tác của Việt Nam và các địa phương tới công chúng quốc tế. Chuẩn bị tốt đội ngũ truyền thông từ sớm sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin, khả năng phản hồi và hiệu quả phối hợp trong suốt quá trình tổ chức.

Thông qua khóa tập huấn, Bộ Ngoại giao tiếp tục cụ thể hóa công tác chuẩn bị cho APEC 2027, gắn nhiệm vụ phục vụ sự kiện với mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy của bạn bè, đối tác quốc tế đối với Việt Nam.