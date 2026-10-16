Chủ động chuẩn bị các điều kiện bảo đảm điện mùa khô 2027

Lãnh đạo EVN chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Huyền/Bnews/Vnanet.vn

Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đinh Thế Phúc và Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đã có buổi làm việc với Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) về công tác chuẩn bị bảo đảm cung cấp điện mùa khô năm 2027 và bảo vệ môi trường tại EVNGENCO1.

Tại buổi làm việc này, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNGENCO1 tập trung bảo đảm nhiên liệu, nâng cao độ tin cậy của thiết bị và cải thiện hiệu quả vận hành các nhà máy điện. Đồng thời yêu cầu EVNGENCO1 bám sát các nhà cung cấp, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận và dự trữ than ngay trong tháng 10 này và tháng 11/2026, tránh dồn việc chuẩn bị nhiên liệu vào thời điểm cận mùa khô.

Đối với công tác sửa chữa, bảo dưỡng, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNGENCO1 phối hợp với NSMO tiếp tục rà soát, thống nhất lịch dừng máy năm 2027, nhất là tại các nhà máy đồng thời triển khai sửa chữa lớn và cải tạo hệ thống xử lý khí thải. Việc bố trí tiến độ cần tính toán phù hợp với phương thức vận hành hệ thống điện, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm và hạn chế ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn điện. Cùng với đó, khẩn trương khắc phục những khiếm khuyết thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến công suất phát điện trước mùa khô 2027.

Lãnh đạo EVN cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đặc biệt là suất hao nhiệt, tỷ lệ điện tự dùng và khả năng đáp ứng công suất. EVNGENCO1 cần đánh giá cụ thể nguyên nhân, xây dựng giải pháp phù hợp cho từng nhà máy; đồng thời nghiên cứu, phân tích hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các hạng mục đầu tư cải tạo, nâng cấp thiết bị để từng bước giảm tiêu hao nhiên liệu, nâng cao hiệu suất và độ tin cậy vận hành.

Riêng công tác bảo vệ môi trường, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNGENCO1 đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, đặc biệt tại các nhà máy nhiệt điện Uông Bí, Quảng Ninh và Duyên Hải 1; tăng cường kiểm soát các thông số phát thải, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống xử lý và quan trắc môi trường. Đồng thời, các đơn vị phải rà soát toàn diện hồ sơ, quy trình quản lý môi trường, chủ động khắc phục những tồn tại và thực hiện nghiêm các quy định hiện hành.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng El Niño có khả năng duy trì ở cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, với nhiệt độ trung bình tại nhiều khu vực trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Diễn biến này đặt ra yêu cầu EVN chủ động hơn trong chuẩn bị nguồn điện, đặc biệt là bảo đảm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện và tích nước hồ thủy điện phục vụ mùa khô năm 2027.

Với các nhà máy nhiệt điện thuộc EVNGENCO1, dự kiến sản lượng điện năm 2027 của 6 nhà máy đạt khoảng 32,68 tỷ kWh, tương ứng nhu cầu than khoảng 14,75 triệu tấn. EVNGENCO1 và các đơn vị đã triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng cung cấp than năm 2027. Đối với than nội địa, Tổng công ty đang làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc, phấn đấu hoàn thành ký kết hợp đồng chậm nhất trước tháng 11/2026.

Với các nhà máy thủy điện, tình hình tích nước cơ bản thuận lợi. Các đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến khí tượng thủy văn, tính toán phương án vận hành và tích nước, vừa bảo đảm kế hoạch phát điện, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong mùa khô năm 2027.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 đã rà soát kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy điện. Lịch sửa chữa các tổ máy nhiệt điện đã được đăng ký với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), theo định hướng bố trí vào mùa lũ nhằm duy trì khả năng huy động cao nhất trong các tháng mùa khô.

Hiện EVNGENCO1 đang triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại nhiều nhà máy nhiệt điện trực thuộc. Năm 2027 dự kiến là giai đoạn cao điểm thi công tại Nhiệt điện Quảng Ninh, Uông Bí và tổ máy S1 Nhiệt điện Duyên Hải 1. Các dự án tại Duyên Hải 3, Nghi Sơn 1 và tổ máy S2 Duyên Hải 1 được triển khai theo lộ trình những năm tiếp theo.

Song song với các dự án cải tạo, các nhà máy tiếp tục duy trì vận hành hệ thống xử lý khí thải, nước thải và quan trắc môi trường tự động, liên tục. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng tro xỉ phát sinh tại các nhà máy nhiệt điện thuộc EVNGENCO1 khoảng 2,3 triệu tấn, lượng tiêu thụ đạt khoảng 2,6 triệu tấn, cao hơn lượng phát sinh trong kỳ.