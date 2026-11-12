Chủ động chống rét, bảo vệ đàn gia súc

Bỏ thói quen thả rông, giữ ấm tận chuồng trại

Nhiều năm trước, cứ đến đợt rét đậm, đồng bào lại khóc ròng vì trâu bò gục chết trên núi. Rét và đói vắt kiệt sức lực của những con vật to khỏe nhất. Tuy nhiên, bức tranh thực tế mùa Đông năm nay đã khác hẳn. Dọc các tuyến đường liên thôn hay trên những bãi chăn thả ven rừng tại xã Cao Bồ, tuyệt nhiên vắng bóng gia súc. Toàn bộ trâu, bò được người dân đưa về nhà, nhốt cố định tại chuồng để tiện quản lý và duy trì thân nhiệt.

Cán bộ xã Hồ Thầu tuyên truyên cho người dân chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc đảm bảo qua mùa Đông.

Khu chuồng trâu của gia đình ông Đặng Văn Tiến ở thôn Thác Tậu, xã Cao Bồ khép kín bởi lớp bạt dứa dày cộp, gia cố bằng nẹp tre đóng chặt vào cột. Không một chút gió lùa nào lọt qua được. Trong góc chuồng, đống lửa nhỏ cháy lách tách. Khói bếp ngai ngái xua đi hơi lạnh. Đảo mớ rơm khô trong máng, ông Tiến dứt khoát: “Rét thế này, thả ra là chết. Tôi nhốt lỳ gia súc ở chuồng, tuyệt đối không đưa lên đồi. Đốt thêm lửa sưởi, thêm rơm khô, thức ăn ủ chua và cám. Dù tốn công hơn nhưng giữ được con trâu khỏe là yên tâm. Nó là đầu cơ nghiệp của cả gia đình, mất là mất hết”.

Với bà con vùng cao, trâu, bò trị giá bằng cả vụ mùa. Giữ được đàn vật nuôi là giữ được sinh kế. Hiểu rõ điều này, ban quản lý các thôn bám sát cơ sở ngay từ khi gió mùa chớm thổi. Chị Đặng Thị Gầu, Trưởng thôn Thác Tậu liên tục đi kiểm tra từng hộ chăn nuôi. Thấy nhà nào chuồng trại chưa đảm bảo là chị yêu cầu khắc phục ngay. Chị Gầu cho biết: “Thôn quán triệt từ sớm, yêu cầu 100% hộ dân dùng bạt che kín chuồng. Thức ăn dự trữ chuẩn bị xong từ tháng trước. Hàng ngày, bà con cắt cỏ tươi, trộn thêm rơm khô cho trâu bò, nhai dặm. Lệnh cấm chăn thả tự do trên rừng trong những ngày sương muối được ban hành và giám sát gắt gao”.

Sự chuyển biến này là kết quả của công tác chỉ đạo quyết liệt từ cơ sở. Trưởng phòng Kinh tế xã Cao Bồ Nguyễn Đức Hạnh xác nhận: “Đến giờ phút này, toàn bộ hộ chăn nuôi trên địa bàn đã hoàn tất che chắn chuồng trại. Thức ăn tinh, thức ăn xơ được chuẩn bị đủ. Xã đặt quyết tâm cao nhất, gắn trách nhiệm cán bộ phụ trách địa bàn với mục tiêu: Tuyệt đối không để gia súc chết rét vì chủ quan”. Nhờ sự sát sao đó, với đàn gia súc lên tới gần 6.600 con, Cao Bồ đang giữ vững tài sản của mình, duy trì sản xuất nông nghiệp ổn định.

Chủ động nguồn thức ăn, chuẩn hóa kỹ thuật

Nếu Cao Bồ làm tốt khâu giữ ấm tại chuồng, thì tại xã Hồ Thầu, công tác phòng chống đói rét được định lượng bằng những con số ấn tượng. Số liệu rà soát cho thấy quy mô chăn nuôi tại Hồ Thầu rất lớn. Toàn xã hiện duy trì tổng đàn đại gia súc 3.630 con, gồm 2.894 con trâu và 736 con bò.

Chính quyền xã Hồ Thầu đã chủ động quy hoạch 309,5 ha diện tích trồng cỏ. Kho dự trữ thức ăn của địa phương hiện ghi nhận khối lượng khổng lồ: Hơn 9.801 tấn thức ăn thô xanh và trên 408.375 kg thức ăn tinh. Về hạ tầng, toàn xã có 1.018 hộ sở hữu chuồng kiên cố; 410 hộ có chuồng bán kiên cố hoặc chưa có chuồng cũng đang khẩn trương gia cố, quây bạt chống rét.

Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu Hoàng Xuân Hòa khẳng định: “Chúng tôi đã yêu cầu 1.390 hộ chăn nuôi ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét. Cán bộ thú y, trưởng thôn xuống tận nơi, nhà nào chuồng trại không kín gió phải đôn đốc làm ngay, nhà nào thiếu kỹ thuật thì hướng dẫn trực tiếp. Giữ được con trâu, con bò qua mùa đông khắc nghiệt chính là giữ vững sinh kế, giữ cái nôi thoát nghèo cho bà con”.

Việc chủ động chuẩn bị chuồng trại, nguồn thức ăn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại cho đàn vật nuôi, bảo đảm hoạt động chăn nuôi ổn định trong mùa đông.