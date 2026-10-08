Chủ động chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong giáo dục để nâng cao chất lượng

Ảnh NTCC.

Trao đổi cùng phóng viên Báo GD&TĐ, GS.TS Nguyễn Quốc Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đưa ra những góc nhìn thực tế về quá trình chuyển đổi số, ứng dụng AI vào giảng dạy và quản lý cơ sở giáo dục.

PV: Thưa thầy, thầy có thể chia sẻ chiến lược phát triển và quá trình định hướng cho giảng dạy đào tạo của nhà trường hiện nay?

GS.TS Nguyễn Quốc Hưng: Chiến lược phát triển của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông nằm chung trong chiến lược phát triển của tập đoàn Nguyễn Hoàng hiện tại có 5 trường đại học là Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu và Trường Đại học Công nghệ Miền Đông. Theo đó, nhà trường tập trung phát triển các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ, giữ vị trí dẫn đầu tập đoàn và tiếp tục hướng tới mục tiêu hàng đầu trong đào tạo lĩnh vực trên tại khu vực Đông Nam Bộ.

GS.TS Nguyễn Quốc Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông. Ảnh NC.

PV: Một trong những mô hình nổi bật của nhà trường là ứng dụng AI vào giảng dạy. Thầy có thể chia sẻ chi tiết sâu về quá trình này, tác động của AI tới định hướng phát triển chiến lược lâu dài của nhà trường?

GS.TS Nguyễn Quốc Hưng: Trường Đại học Công nghệ Miền Đông tiếp cận và ứng dụng AI theo 02 phương hướng. Thứ nhất là về đào tạo, người học được trang bị kỹ năng cơ bản về AI ngay từ năm đầu nhập học. Xuyên suốt qua quá trình, AI được lồng ghép vào tất cả môn học gắn với chuẩn đầu ra rõ ràng. Sinh viên không chỉ được đánh giá về chuyên môn mà còn về khả năng ứng dụng AI trong quá trình học và rèn luyện.

Thứ hai là về quản lý, chúng tôi đẩy mạnh số hóa và đặt mục tiêu chuyển đổi số 100% các hoạt động quản lý vào năm 2027. Hiện nay, nhà trường đã gây dựng nền tảng vận hành riêng dựa trên ứng dụng dữ liệu số thời gian thực và AI vào hỗ trợ phân tích, đưa ra chiến lược phát triển hoặc báo cáo,...Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường vẫn giữ vai trò đưa ra quyết định cuối cùng.

PV: Theo thầy, mô hình tích hợp AI vào giảng dạy và quản lý đem lại những lợi ích nào cho trường học?

GS.TS Nguyễn Quốc Hưng: Đối với người học, các em không chỉ dừng ở biết khái niệm lý thuyết mà có kỹ năng ứng dụng AI phục vụ học tập, làm đồ án. Đồng thời, giúp sinh viên làm quen với lối tư duy AI First mà doanh nghiệp hiện đang đề cao, từ đó tăng lợi thế cạnh tranh việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đứng ở góc độ quản lý, ứng dụng AI giúp tổng hợp dữ liệu nhanh hơn để nhà trường kịp thời đưa ra các quyết định có tính chiến lược. Trước đây, tôi thường mất từ 2 đến 3 tuần để thu thập thông tin liên quan để làm báo cáo thì nay chỉ cần 1 đến 2 ngày. Như vậy, cán bộ quản lý không mất thời gian, công sức cho những thao tác lặp lại mà có điều kiện đi sâu vào phân tích, đặt ra vấn đề giáo dục cần được quan tâm.

Trang bị kỹ năng AI sớm, bài bản là cách tốt nhất để người học tránh bỡ ngỡ, thiếu tự tin và nhanh chóng hòa nhập hơn khi đặt chân vào những môi trường mới. Ảnh NTCC.

PV: Được biết nhà trường đã hỗ trợ tập huấn ứng dụng AI cho cán bộ, giáo viên ở trường phổ thông tại Đồng Nai và nhiều địa phương lân cận? Thầy có thể chia sẻ lý do vì sao nhà trường lựa chọn hành động vì cộng đồng này?

GS.TS Nguyễn Quốc Hưng: Đây là chiến lược được Trường Đại học Công nghệ Miền Đông chủ động định hướng, đem lại lợi ích song phương cho xã hội và nhà trường. Cụ thể, qua chương trình tập huấn nhà trường có cơ hội chia sẻ, lan rộng mô hình đào tạo tích hợp AI đến cho các trường phổ thông và địa phương, góp phần nâng cao uy tín và thu hút người học.

Bên cạnh đó, trang bị kỹ năng AI sớm, bài bản là cách tốt nhất để người học tránh bỡ ngỡ, thiếu tự tin và nhanh chóng hòa nhập hơn khi đặt chân vào những môi trường mới như đại học hay doanh nghiệp. Tôi cũng cho rằng giáo dục AI từ bậc phổ thông giúp các em nhận thức tổng quát về AI, đánh giá cả mặt tốt lẫn hạn chế, lường trước cám dỗ mà công nghệ này mang tới để né tránh.

Qua đó, các em có cách nhìn, cách hiểu đúng đắn về AI là một trợ lý, không phải người thay thế đưa ra câu trả lời. Vì vậy, các em phải sớm xác định thái độ, cách thức làm chủ thay vì để công nghệ dẫn dắt thụ động, nảy sinh phụ thuộc. Sử dụng AI trước mọi câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp, bỏ qua thao tác tự tư duy là cách dùng hết sức máy móc, khi trở thành thói quen thì khó mà thay đổi, nhất là đối với thế hệ trẻ sinh ra trong “thời kỳ màn hình phẳng” – giai đoạn mà thiết bị điện tử, công nghệ xuất hiện trong mọi hoạt động sống.

Tôi muốn gửi thông điệp đến tất cả học sinh, sinh viên: AI có thể tạo ra bất kỳ dữ liệu gì, đưa ra bất kỳ lời giải hay đề nghị nào nhưng không thể chịu trách nhiệm. Do đó, các em phải biết kiểm chứng, đánh giá tính chính xác trước mỗi thông tin được đưa ra. Đây là kỹ năng cần có của một người học hiện đại, chấp nhận mà không có sự phản biện chỉ khiến tư duy của các em bị bào mòn.

PV: Đại học Công nghệ Miền Đông hiện có những chương trình đào tạo và ngành học nào?

GS.TS Nguyễn Quốc Hưng: Năm học 2025-2026, nhà trường đào tạo 22 ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, luật, khoa học sức khỏe và một số ngành về STEM như ô tô, công nghệ thông tin, điều khiển tự động hóa, điện - điện tử. Trong thời gian tới, theo định hướng của tập đoàn, trường tập trung mở rộng các ngành nghề về kỹ thuật với trọng tâm là robot, tự động hóa. Đặc biệt, với lợi thế nằm sát sân bay quốc tế Long Thành, nhà trường định hướng trở thành một trong những đơn vị đào tạo dẫn đầu về kỹ thuật hàng không.

Cảm ơn GS đã chia sẻ!