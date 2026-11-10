Chủ động, chặt chẽ từng khâu tuyển quân

● P.V: Thưa đồng chí, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 được triển khai trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Đồng chí có thể cho biết những yếu tố tác động và yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ tuyển quân năm nay?

- Đại tá Phan Thắng: Công tác tuyển quân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh. Đặc biệt, năm 2027 là năm đầu thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đưa chính quy về cơ sở. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung và công tác tuyển quân nói riêng ngay từ địa bàn cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyển quân năm nay cũng đối mặt với không ít khó khăn. Qua rà soát nguồn, khó khăn lớn nhất là tỉ lệ công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) còn cao. Trong đó, tỉ lệ tạm hoãn chiếm 69%, miễn chiếm 1% trong tổng nguồn thanh niên nhập ngũ; số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa, học tập ngoài địa phương chiếm khoảng 30%. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương phải chủ động hơn nữa trong công tác quản lý nguồn, nắm chắc tình hình biến động công dân, nhất là thanh niên đi làm ăn xa, đang học tập ngoài địa phương.

Từng khâu của quy trình tuyển quân được các địa phương triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định - Ảnh: P.V

● P.V: Trước những yêu cầu và khó khăn đó, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung tham mưu, chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để bảo đảm công tác tuyển quân năm 2027 được thực hiện thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định, thưa đồng chí?

- Đại tá Phan Thắng: Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyển quân.

Bên cạnh việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Ngay sau hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai công tác tuyển quân năm 2027, đơn vị đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 100% đối tượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ. Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình tuyển quân, tiêu chuẩn tuyển chọn, công tác quản lý nguồn, sơ tuyển và khám sức khỏe, xét duyệt hồ sơ, nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ nắm vững chức trách, nhiệm vụ và thực hiện thống nhất, đúng quy định.

● P.V: Nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ không chỉ là bảo đảm đủ chỉ tiêu mà còn phải chú trọng sức khỏe, trình độ, phẩm chất chính trị và ý thức trách nhiệm. Vậy đâu là những giải pháp có tính quyết định để hoàn thành mục tiêu này, thưa đồng chí?

- Đại tá Phan Thắng: Theo tôi, yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng tuyển quân chính là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở. Bởi đây là cấp gần dân, sát dân, trực tiếp quản lý địa bàn, nắm rõ hoàn cảnh gia đình, điều kiện và tình hình của từng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh xác định tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cần đề cao trách nhiệm của Hội đồng NVQS, Hội đồng khám sơ tuyển cấp xã; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an, y tế và các ban, ngành, đoàn thể trong từng khâu của quy trình tuyển quân.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Cán bộ cơ sở phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc, vận động thanh niên tự giác chấp hành. Cùng với đó, cần quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống các gia đình có con em nhập ngũ, tạo sự yên tâm và đồng thuận trong Nhân dân.

Thứ ba, tăng cường bám nắm địa bàn, hướng dẫn và kiểm tra cơ sở, triển khai quyết liệt, đồng bộ, đúng quy trình 7 bước trong công tác tuyển quân. Từng khâu, từng bước phải được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng luật định; việc rà soát, xét duyệt nguồn, sơ tuyển, khám tuyển và hoàn thiện hồ sơ phải bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng bỏ sót nguồn, nể nang hoặc thiếu trách nhiệm.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của từng địa phương, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng.

● P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

H.C (thực hiện)