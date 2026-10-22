Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn Dân

Lãnh đạo Sở Y tế thăm hỏi người dân Phố Bảng đến khám sức khỏe định kỳ.

Chủ động tầm soát

Chiến dịch khám sức khỏe toàn dân năm 2026 tại Tuyên Quang không chỉ là một đợt kiểm tra y tế đơn thuần mà là cuộc tổng kiểm tra quy mô lớn nhằm chủ động "đọc bệnh" cho từng người dân. Thay vì thụ động chờ người bệnh đến cơ sở y tế như trước kia, nay ngành y tế đã huy động hàng trăm đoàn khám lưu động cùng trang thiết bị hiện đại xuống tận các thôn, tổ dân phố.

Sau gần 4 tháng triển khai, toàn tỉnh đã hoàn thành khám tầm soát cho 1.152.012/1.510.223 người, đạt tỷ lệ 76% kế hoạch. Qua đợt tầm soát diện rộng này, ngành y tế đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp mắc các bệnh lý mãn tính không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, cũng như các nguy cơ tầm soát ung thư sớm để kịp thời tư vấn hướng xử trí.

Phát huy những kết quả đã đạt được, mục tiêu của ngành y tế đặt ra từ nay đến cuối năm 2026 là 100% người dân trên địa bàn tỉnh được kiểm tra sức khỏe định kỳ, lập sổ sức khỏe điện tử và có định hướng điều trị chuyên sâu, rõ ràng khi phát hiện bệnh lý.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Toàn ngành tập trung chuyển hóa dữ liệu sàng lọc thành hồ sơ quản lý sức khỏe, kiên quyết "không để đấy" hay coi trả kết quả trên giấy là hoàn thành nhiệm vụ.

Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trên địa bàn phường.

Quy trình y tế khép kín

Trước thực tế địa bàn rộng và nhu cầu thăm khám sức khỏe của người dân lớn mà vẫn bảo đảm tuyệt đối chất lượng chuyên môn, ngành Y tế tỉnh đã triển khai giải pháp đồng bộ và quyết liệt như: Đưa trang thiết bị cận lâm sàng hiện đại cùng đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm từ các bệnh viện tuyến tỉnh và các bệnh viện khu vực về thăm khám tại các Trạm Y tế xã, phường.

Nhờ chương trình khám lưu động này, người dân ở vùng sâu, vùng xa, khu vực còn nhiều khó khăn đã có cơ hội thụ hưởng trực tiếp các dịch vụ chẩn đoán kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Đối với các trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường qua tầm soát, bác sĩ tuyến trên sẽ tư vấn trực tiếp, phân luồng điều trị và hướng dẫn quy trình theo dõi y tế phù hợp cho từng bệnh nhân.

Phấn khởi chia sẻ sau đợt thăm khám, bà Vàng Thị Máy, thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú không giấu được niềm vui: "Được các bác sĩ giỏi tuyến tỉnh về tận xã thăm khám, lại còn mang theo các thiết bị y tế hiện đại làm ngay tại chỗ. Nhờ đợt khám sức khỏe toàn dân này mà tôi mới phát hiện mình mắc bệnh về phổi và tim mạch. Bác sĩ giải thích rất tỉ mỉ, dặn dò chu đáo và hướng dẫn điều trị chi tiết nên tôi và gia đình cảm thấy rất yên tâm".

Điểm khác biệt quan trọng và mang tính đột phá của chiến dịch lần này chính là quy trình khép kín từ khâu sàng lọc, chẩn đoán đến điều trị và quản lý sau khám, đảm bảo mọi người dân thăm khám đều nhận được sự chăm sóc lâu dài. Những trường hợp phát hiện bệnh lý phức tạp được các đơn vị y tế cấp giấy chuyển tuyến ưu tiên lên bệnh viện tuyến trên để chẩn đoán chuyên sâu và can thiệp kịp thời, không làm mất "thời gian vàng" của bệnh nhân. Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng bệnh nhân phát hiện bệnh rồi "bỏ ngỏ".

Người cao tuổi trên địa bàn phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 được khám sức khỏe miễn phí.

Lịch tái khám nhờ công nghệ số

Điểm khác biệt quan trọng và mang tính đột phá của chiến dịch lần này chính là việc chuẩn hóa quy trình khép kín từ khâu sàng lọc, điều trị cho đến quản lý sau khám. Thực hiện tinh thần "không để đấy" với sự đồng hành của công nghệ y tế số. Theo đó, toàn bộ dữ liệu khám sàng lọc, chỉ số sinh tồn và kết quả chẩn đoán của người dân đều được mã hóa và tích hợp trực tiếp vào Hồ sơ sức khỏe điện tử (VNeID/Sổ sức khỏe điện tử). Việc xóa bỏ hoàn toàn hồ sơ giấy truyền thống giúp bác sĩ dễ dàng truy xuất lịch sử khám chữa bệnh, theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe và đưa ra phác đồ điều trị chính xác, tối ưu nhất. Những trường hợp phát hiện bệnh lý phức tạp hoặc có nguy cơ nguy hiểm sẽ được hệ thống tự động gắn mã ưu tiên, hỗ trợ các đơn vị y tế cấp giấy chuyển tuyến điện tử lên bệnh viện tuyến trên để chẩn đoán chuyên sâu và can thiệp kịp thời mà không mất thời gian làm lại các xét nghiệm cơ bản.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý thông minh tự động gửi thông báo nhắc lịch tái khám, lịch uống thuốc và lịch xét nghiệm định kỳ tới ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc qua tin nhắn SMS của từng người dân giúp bệnh nhân chủ động thời gian, hạn chế tối đa tình trạng quên lịch hoặc tự ý gián đoạn quá trình điều trị. Công nghệ số giúp xóa bỏ hoàn toàn tình trạng bệnh nhân phát hiện bệnh rồi "bỏ ngỏ". Toàn bộ người dân mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường... được đưa ngay vào danh sách quản lý điện tử, theo dõi chỉ số sức khỏe liên tục và cấp phát thuốc định kỳ hằng tháng ngay tại Trạm Y tế xã, phường.

Y sĩ Nguyễn Thị Thực, cán bộ Trạm Y tế xã Bình An cho biết: "Việc ứng dụng hồ sơ bệnh án số và đưa bệnh nhân mãn tính vào danh sách quản lý tại trạm không chỉ giúp giảm áp lực quá tải lớn cho các bệnh viện tuyến trên, mà còn giúp tuyến y tế cơ sở nâng cao năng lực chuyên môn và bám sát tình trạng sức khỏe của từng người dân. Nhờ hệ thống nhắc lịch tái khám tự động, tỷ lệ người dân đến kiểm tra chỉ số hằng tháng và nhận thuốc đúng liều ngay tại cơ sở. Chúng tôi kịp thời nắm bắt biến chứng và kịp thời xử trí ngay khi có biểu hiện bất thường".

Sự chủ động từ tư duy dự phòng, tinh thần chủ động trong chăm sóc sức khoẻ Nhân dân của ngành Y tế cùng sự hỗ trợ đắc lực từ công nghệ số đã và đang đặt nền móng vững chắc cho một hệ thống y tế hiện đại, nhân văn. Đây chính là bước tiến chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ nguồn lực con người và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Tăng cường phát hiện sớm bệnh phổi

Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Hồng Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang

Việc đưa cán bộ y tế cùng trang thiết bị đến cơ sở để tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Trong các đợt khám, Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang chú trọng bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn, chuẩn bị trang thiết bị phù hợp, đặc biệt là máy chụp X-quang tim phổi di động. Thiết bị giúp phát hiện các tổn thương bất thường tại phổi mà khám lâm sàng thông thường khó nhận biết, hỗ trợ sàng lọc bệnh lao và các bệnh lý hô hấp. Đối với những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, bệnh viện phối hợp hướng dẫn chuyển người bệnh đến cơ sở y tế phù hợp để tiếp tục chẩn đoán và điều trị.

Thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện sớm, quản lý và điều trị bệnh phổi trong cộng đồng; từng bước tích hợp sàng lọc bệnh phổi vào khám sức khỏe định kỳ toàn dân, ưu tiên nhóm nguy cơ cao và địa bàn khó khăn.

Đẩy mạnh tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe

Đồng chí Thẩm Thị Cúc Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân

Thời gian qua, để đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân, UBND xã đã tích cực phối hợp với ngành Y tế triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, giúp các gia đình chính sách, hộ khó khăn và người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận kịp thời dịch vụ y tế mà không phải đi xa.

Song song với đó, công tác tuyên truyền phòng bệnh cũng được đẩy mạnh, giúp bà con nâng cao rõ rệt ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Y tế để duy trì và nhân rộng những hoạt động ý nghĩa này.

Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở

Bác sĩ Ma Văn Tiến Giám đốc Trạm Y tế Phố Bảng, xã Phố Bảng

Chiến dịch khám sức khỏe và tầm soát miễn phí toàn dân do ngành Y tế tỉnh triển khai là một chủ trương thiết thực và nhân văn. Đối với các xã vùng cao, việc đưa các đoàn khám lưu động với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tuyến trên về tận cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Việc chuyển hóa dữ liệu sàng lọc sang Hồ sơ sức khỏe điện tử (VNeID) đã giúp các Trạm Y tế dễ dàng theo dõi sát sao chỉ số sức khỏe của từng trường hợp, nhắc lịch tái khám và cấp phát thuốc định kỳ hằng tháng. Đặc biệt, thông qua các đợt khám, đội ngũ y bác sĩ tuyến tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực đã trực tiếp cầm tay chỉ việc, hỗ trợ, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế xã.

Mang dịch vụ y tế chất lượng lên vùng cao

Anh Thào Mí Sính Thôn Sính Lủng, xã Sà Phìn

Trước đây, mỗi khi có vấn đề về sức khỏe, muốn đi khám thì phải đi lại xa, tốn kém cả tiền bạc lẫn thời gian. Vừa qua, các bác sĩ của bệnh viện tuyến tỉnh trực tiếp về tận xã khám bệnh miễn phí cho người dân, chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi được kiểm tra sức khỏe kỹ hơn, phát hiện sớm những dấu hiệu bệnh để có hướng điều trị kịp thời. Các bác sĩ cũng hướng dẫn kiến thức về dinh dưỡng, phòng bệnh, giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Tôi mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng cao được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng, giảm bớt khó khăn trong việc khám, chữa bệnh.