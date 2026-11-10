Chủ động chăm sóc sức khỏe mùa đông

ĐBP - Thời tiết thay đổi thất thường khiến nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa gia tăng, nhất là ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có sức đề kháng yếu.

Tại Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Thanh An, những ngày gần đây, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị có xu hướng gia tăng. Các bệnh thường gặp chủ yếu là viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy... Đây là những bệnh dễ phát sinh ở trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu.

Chăm sóc cháu đang điều trị tại Trung tâm Y tế Thanh An, bà Lường Thị Văn, xã Mường Nhà cho biết: Khi thấy cháu xuất hiện triệu chứng ho, nôn và tiêu chảy, gia đình đã đưa cháu đến cơ sở y tế thăm khám; qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán cháu mắc bệnh viêm phổi. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của cháu đã cải thiện rõ rệt. Gia đình được các bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh cho trẻ khi thời tiết chuyển lạnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Thục, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Thanh An cho biết: Thời tiết thay đổi khiến trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa. Một số trường hợp nhập viện khi bệnh đã tiến triển nặng, dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, phải hỗ trợ thở oxy. Việc phát hiện bệnh muộn khiến tình trạng sức khỏe của trẻ diễn biến nhanh, gây khó khăn cho quá trình điều trị. Từ đầu tháng 10 đến nay, khoa đã tiếp nhận gần 100 bệnh nhi đến khám và điều trị. Phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ, đặc biệt khi xuất hiện các biểu hiện như sốt cao trên 38 độ, ho khò khè, khó thở, bú kém, nôn nhiều hoặc đi ngoài trên 3 lần/ngày, phân lỏng, nhiều nước. Khi trẻ có những dấu hiệu này, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng.

Bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Thanh An.

Không riêng trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền cũng là nhóm cần được quan tâm chăm sóc sức khỏe khi thời tiết thay đổi, nhất là ở những người mắc các bệnh mạn tính về tim mạch, huyết áp, hô hấp. Bà Nguyễn Thị Lan, phường Mường Thanh chia sẻ: Mùa đông, người cao tuổi phải chú ý giữ ấm, nhất là khi đi ra ngoài vào sáng sớm và buổi tối. Tôi thường mặc đủ ấm, ăn uống đầy đủ, tập thể dục nhẹ nhàng và theo dõi sức khỏe. Khi thấy cơ thể có biểu hiện bất thường thì tôi đến ngay cơ sở y tế thăm khám.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe ngay từ sinh hoạt hằng ngày. Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh cần tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo độ tuổi; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Khi thời tiết lạnh, cần mặc đủ ấm cho trẻ, hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người hoặc tiếp xúc gần với người có biểu hiện ho, sốt.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng. Người dân cần ăn đủ chất, bổ sung rau xanh, hoa quả tươi, thực hiện ăn chín, uống sôi, không sử dụng thực phẩm không bảo đảm vệ sinh. Đối với người cao tuổi, cần duy trì vận động nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng, tránh ra ngoài khi trời quá lạnh, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm. Khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.