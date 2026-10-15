Chủ động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trung niên

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Mãn kinh Thế giới năm 2026.

Ngày 15/10, tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Mãn kinh Thế giới năm 2026 do Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp cùng Hội Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ Mãn kinh Việt Nam tổ chức, TS. Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết: “Việt Nam hiện có khoảng 13 triệu phụ nữ đang trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh (từ 45 đến 69 tuổi). Đây là lực lượng nòng cốt, vừa giữ vai trò giữ lửa trong gia đình, vừa đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau khi bước qua giai đoạn mãn kinh, người phụ nữ sẽ còn tiếp tục gắn bó và sống khỏe mạnh thêm khoảng 20 đến 30 năm. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe toàn diện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ trung niên là một nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, cần được ưu tiên hàng đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản hiện nay”.

Theo đó, ở độ tuổi trung niên, phụ nữ thường phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là tình trạng đau mạn tính như: Đau cơ xương khớp, đau đầu đến các rối loạn tiết niệu sinh dục ảnh hưởng sâu sắc đến phần lớn phụ nữ trong giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh. Tuy nhiên, các triệu chứng này thường bị xem nhẹ, bị quy kết thuần túy cho yếu tố tâm lý hoặc bị coi là quy luật tuổi tác tất yếu mà người phụ nữ phải âm thầm chịu đựng.

Vì vậy, Ngày Mãn kinh Thế giới năm 2026 đã phát động chủ đề “Đau mạn tính ở tuổi trung niên” cùng thông điệp hành động: “Từ nhận thức đến chăm sóc dựa trên bằng chứng” nhằm nâng cao nhận thức và chủ động ứng phó với các vấn đề về sức khỏe cho phụ nữ trung niên.

“Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị ngành y tế các địa phương cần tăng cường các hoạt động truyền thông và tư vấn nâng cao nhận thức để phụ nữ chủ động thăm khám y tế sớm khi xuất hiện các cơn đau kéo dài trên 3 tháng, không cam chịu hay chịu đựng âm thầm. Các đơn vị cần lồng ghép chuyên môn, tích hợp các nội dung tư vấn, tầm soát bệnh lý mãn kinh và đau mạn tính vào chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phòng chống bệnh không lây nhiễm tại địa phương. Đồng thời, thúc đẩy điều trị, áp dụng mô hình phối hợp đa chuyên khoa (Sản phụ khoa, Cơ xương khớp, Thần kinh, Phục hồi chức năng, Quản lý đau...) và cá thể hóa phác đồ cho người bệnh. Bên cạnh đó, cần lan tỏa sự đồng hành từ gia đình vàcộng đồng, tạo môi trường thấu hiểu, giúp phụ nữ giảm tải áp lực để tận hưởng trọn vẹn chất lượng cuộc sống ở tuổi trung niên”.

Tại buổi lễ mít tinh, các chuyên gia cũng cập nhật những kiến thức y khoa mới nhất về chẩn đoán rối loạn mãn kinh, liệu pháp nội tiết bổ sung (MHT), kiểm soát đau mạn tính, bổ sung canxi và chăm sóc hội chứng tiết niệu sinh dục…

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Mãn kinh Thế giới năm 2026 cũng là bước đi cụ thể hóa chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân theo tinh thần Nghị quyết 72/NQ-TW; hướng tới lan tỏa các thông điệp khoa học, khuyến khích phụ nữ chủ động thăm khám quản lý sức khỏe, đồng thời kêu gọi gia đình và xã hội chung tay thấu hiểu, giúp người phụ nữ Việt Nam bước qua tuổi trung niên một cách nhẹ nhàng, khỏe mạnh và hạnh phúc.