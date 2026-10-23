Chủ động chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Nam Thành

Người dân xã Nam Thành tham gia khám sàng lọc

Ông L.T., 53 tuổi, ở xã Nam Thành, làm dịch vụ nông nghiệp. Công việc đòi hỏi nhiều sức lực, hằng ngày ông vẫn làm việc bình thường nên không nghĩ mình có vấn đề về sức khỏe. Thế nhưng, trong lần khám sàng lọc tại Trạm Y tế xã, ông bất ngờ khi được bác sĩ thông báo huyết áp ở mức 180 mmHg. Ban đầu, ông L.T. chưa tin vào kết quả vì bản thân không cảm thấy mệt hay có biểu hiện bất thường.

Sau khi được bác sĩ giải thích về những nguy cơ của tăng huyết áp, căn bệnh có thể diễn tiến âm thầm ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ rệt, ông L.T. trở về uống thuốc điều trị theo hướng dẫn. Trường hợp của ông L.T. cho thấy, có những vấn đề sức khỏe không dễ nhận biết qua cảm giác hằng ngày, mà chỉ được phát hiện khi người dân đi khám.

Ông Lê Quang Mừng - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 5 chia sẻ: Các đoàn thể vận động hội viên tham gia khám sàng lọc, 12 tổ trong thôn phối hợp với lực lượng an ninh trật tự “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân đi khám. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia khám sàng lọc tại thôn đạt khoảng 70%.

Theo ông Mừng, với người cao tuổi, thôn 5 lập danh sách để tổ chức đoàn khám sức khỏe lưu động. Người lao động đang làm việc tại các công ty do doanh nghiệp phụ trách khám sức khỏe. Riêng những người đi làm ăn xa, không còn ở địa phương được loại khỏi danh sách giao chỉ tiêu.

Theo kế hoạch của UBND xã Nam Thành, từ ngày 1/10 - 15/11/2026, địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại các thôn, trường học, cơ quan, đơn vị. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao đúng thời hạn. Hoạt động này nhằm phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đồng thời, tạo cơ sở xây dựng dữ liệu sức khỏe dân cư phục vụ công tác quản lý y tế.

Trẻ em 6 tuổi và nhóm trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi đã được khám sức khỏe đạt tỷ lệ 100%. Nhà trường phối hợp với Trạm Y tế thông báo kết quả cho cha mẹ, người giám hộ; lập danh sách học sinh cần theo dõi về dinh dưỡng, thị lực, răng miệng, cong vẹo cột sống, sức khỏe tâm thần và các vấn đề sức khỏe khác. Qua đó, gia đình và nhà trường có cơ sở phối hợp chăm sóc, theo dõi sức khỏe học sinh.

Bên cạnh khám sức khỏe, xã triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng bảo đảm an toàn, không ghi nhận tai biến sau tiêm. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số và quản lý bệnh không lây nhiễm cũng được thực hiện theo quy định. Tại các thôn, nội dung phòng, chống dịch bệnh được đưa vào sinh hoạt chuyên đề hằng tháng của chi bộ. Người dân được vận động phát quang bụi rậm, khơi thông mương thoát nước, đậy kín lu chứa nước và loại bỏ vật dụng đọng nước quanh nhà. Bà con cũng tích cực tham gia các đợt dọn vệ sinh, góp phần hạn chế nơi muỗi sinh sản.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Nam Thành ghi nhận 56 ca sốt xuất huyết, giảm 85 ca so với cùng kỳ năm 2025 (141 ca). Trạm Y tế đã giám sát, xử lý 2 ổ dịch tại thôn 5 và thôn 10, đồng thời phun hóa chất tại 108 hộ để kiểm soát nguy cơ lây lan.

Theo UBND xã Nam Thành, thời gian tới, địa phương tiếp tục chú trọng phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật. Phát huy vai trò của y tế cơ sở; tăng cường phối hợp giữa các thôn, đoàn thể, nhà trường, gia đình trong công tác chăm sóc sức khỏe. Từ đó từng bước nâng cao ý thức chủ động khám sức khỏe định kỳ, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.