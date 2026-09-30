Chủ động chăm sóc rừng sau trồng

Gia đình ông Đinh Văn Thường, thôn Dương Phong, xã Bạch Thông, chăm sóc rừng trồng cây bạch đàn sau khi trồng hơn 7 tháng.

Đã gần 20 năm nay, hộ gia đình ông Đinh Văn Thường, thôn Dương Phong, xã Bạch Thông trồng cây keo, mỡ, quế trên diện tích hơn 5ha đất rừng sản xuất. Nhờ áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật và chăm sóc theo đúng quy trình, vườn rừng của gia đình đã cho khai thác 3 lứa, mang lại trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Theo ông Thường, để rừng trồng sinh trưởng tốt, cho năng suất và giá trị kinh tế cao, việc chăm sóc trong những năm đầu rất quan trọng. Sau khi trồng, gia đình chủ động kiểm tra diện tích, phát dọn cây bụi, dây leo cạnh tranh dinh dưỡng, đồng thời vun gốc, trồng dặm những cây bị chết hoặc sinh trưởng kém.

Ở những khu vực có địa hình đồi núi dốc, công việc chăm sóc rừng không đơn giản. Người dân phải đi bộ nhiều giờ để tiếp cận các lô rừng, nhất là những diện tích nằm xa khu dân cư. Việc phát thực bì cũng phải thực hiện phù hợp, vừa tạo điều kiện cho cây trồng phát triển, vừa hạn chế nguy cơ cháy rừng trong mùa khô. Với những diện tích cây sinh trưởng kém, người dân phải theo dõi để có biện pháp xử lý phù hợp.

Tại xã Thượng Minh, gia đình bà Bàn Thị Triểu, thôn Bản Lài có hơn 10ha rừng trồng cây hồi, quế, mỡ. Gia đình bắt đầu trồng rừng từ những năm 2000 - 2005. Đến nay, nhiều diện tích đã cho khai thác lần 2, lần 3. Sau vài lần khai thác gỗ và thu hoạch quả hồi, gia đình đã đem về tiền tỷ từ trồng rừng.

Gia đình bà Bàn Thị Triểu, thôn Bản Lài, xã Thượng Minh, chăm sóc rừng mỡ trồng lại sau khai thác.

Bà Triểu cho biết: Để trồng rừng có hiệu quả, gia đình chủ động lựa chọn giống cây phù hợp với điều kiện đất đai, dành thời gian chăm sóc và tính toán thời điểm khai thác. Rừng được chăm sóc tốt sẽ cho năng suất cao hơn, đồng thời tạo điều kiện để gia đình tiếp tục đầu tư cho những vụ trồng rừng tiếp theo.

Theo ông Lý Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Minh: Thực tế sản xuất ở địa phương những năm gần đây cho thấy, người dân ngày càng nhận thức rõ rằng đầu tư cho rừng là quá trình dài hạn. Nhiều hộ chủ động bố trí nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để chăm sóc rừng đúng thời điểm.

Chính quyền xã cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ rừng. Vận động người dân thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra diện tích rừng trong những thời điểm thời tiết khô hanh, nguy cơ cháy cao. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được gắn với trách nhiệm của chủ rừng và cộng đồng dân cư.

Thời điểm này, tại nhiều xã vùng cao, người dân đang tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để kiểm tra, chăm sóc diện tích rừng trồng. Những công việc như phát cỏ, vun gốc, trồng dặm, kiểm tra cây giống được thực hiện thường xuyên, nhất là với diện tích rừng mới trồng hoặc cây sinh trưởng chưa đồng đều. Sự chủ động trong chăm sóc, bảo vệ giúp cây rừng có điều kiện sinh trưởng tốt trong những năm đầu.